20° ANIVERSARIO DE LOS KAMIKAZE´S

El pasado viernes 14 de enero, el rugby del Club Círculo Italiano cumplió 20 años desde su creación. Rubén Giuli colaborador de la comisión directiva escribió un resumen de su historia.

14-01-2002 – 14-01-2022

20 años

SOY KAMIKAZES !!!

En el inicio, Kamikazes fue un árbol pequeño, frágil e inseguro. Como pudo, le fue haciendo frente a las tormentas, se fue acostumbrando a las adversidades y carencias, pero siempre mostrando coraje, determinación y actitud.

Un buen día lo depositaron en tierra fértil, esa que necesitaba para fortalecerse y sentirse más protegido. Las puertas del Circulo Italiano se abrieron, allí encontró su lugar y su vida comenzó a cambiar.

Desde la idea primaria de Pablo Scarpeccia y Pablo Berniche de instalar un nuevo deporte en Colón, más la incansable dedicación de Nicolás Scarpeccia y varios nombres más, se fueron transmitiendo ideas, objetivos y una forma de laburar, que observando lo caminado, han dado su resultado.

De Kamikazes queda el nombre, porque lo fueron en sus comienzos, hoy sus integrantes no tienen nada que ver con aquellos suicidas pilotos japoneses, no andan por los aires, sino que tienen los pies bien puestos sobre la tierra.

Sus ideas y accionar, van al frente marcando un camino en la ciudad; polleadas, bingos, comidas, Fans Fest, colaboraciones benéficas, etc, etc. Todo esto es muestra de un trabajo realizado por jugadores, comisión de padres y dirigentes, porque se tiene muy en claro, que los logros llegan pensando en equipo y no por acciones individuales. Tanto dentro, como fuera de la cancha está aquello de que “la actitud no se negocia”, unos en lo deportivo, otros en diferentes tareas, todos luciendo la misma camiseta.

Escuelita de Rugby, cuatro divisiones de juveniles, Intermedia, 1° División, Equipo de Damas y Senior. La ovalada se mueve seguido, los viajes son constantes a diferentes lugares de la provincia, se integran a muchos jóvenes de nuestra sociedad, porque es mejor “una hora en el club, que una hora en la calle”

Se han formado árbitros y dirigentes, que además de ocupar cargos en la Comisión Directiva de Círculo Italiano, también lo hacen en la UROBA (Unión de Rugby de Buenos Aires), donde son escuchados y sobre todo respetados en sus opiniones.

Con cierta nostalgia, vemos que ya no están en la cancha, muchos de aquellos heroicos que tocaban timbre para juntar 15 o viajaban a los partidos en la caja de un camión. Unos pocos resisten al tiempo y siguen poniendo el cuerpo en los partidos, y se les reconoce el admirable esfuerzo que han hecho por estos colores.

Los jóvenes vienen llegando y al ponerse la camiseta con el escudo de “las alitas”, van sabiendo que no sirven las excusas, los pretextos o los peros, “una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil”, y acá de eso se trata.

Los años pasan, tantos que ya suman 20, hoy el casi centenario Círculo Italiano cuenta con Presidente y Vice Presidente que vienen de este proceso. El club está orgulloso de tener un árbol grande, coposo y de buena madera, sus raíces lo hacen sentir seguro y sus frutos son reconocidos en la ciudad y la región.

Que los cumplas feliz; Kamika, Kamika, Kamikazes !!!

AGRADECIMIENTO.

Kamikazes de Círculo Italiano quiere agradecer a todos los que han brindado su apoyo en estos 20 años.

Jugadores, técnicos, familiares, amigos, auspiciantes, Municipalidad y gente de Colón que siempre estuvo dispuesta a colaborar. A todos mil gracias.