PONEN EN FUNCIONAMIENTO LA ESTACIÓN DE BOMBEO EN BARRIO 150 VIVIENDAS

Si bien se habían llevado a cabo trabajos alternativos y se desarrollaron otras obras para intentar atender el grave problema de falta de presión en los domicilios, no se habían encontrado resultados satisfactorios. Pero en esta ocasión, los propios moradores hicieron saber del enorme cambio y salto en la calidad de vida. “Algunos, incluso, con visible emoción. No es menor, se trataba de un legítimo reclamo y de vieja data. Esta vez se pudo resolver.”, señalaron desde el municipio.

You May Also Like