PIROTECNIA CASI CERO DURANTE LA NAVIDAD

Pasó la primera festividad y desde distintos sectores como la protectora APPEVA como también el Municipio y la comunidad toda celebraron el no uso de la pirotecnia. Desde el área de tránsito no se debió actuar pese a que hubo sólo algunos “inadaptados” que sí tiraron. Se espera que para la llegada del año nuevo se repita el buen cumplimiento de la ordenanza que prohíbe el uso de la comercialización y el uso de todo tipo de pirotecnia.

