RESULTADOS DE LA ENCUESTA COMERCIAL DEL CENTRO DE COMERCIANTES

Desde hace un mes aproximadamente, el Centro de Comerciantes e Industriales de Colón cuenta con los nuevos datos recabados por las alumnas del ISFDyT N° 124, de la carrera Técnico Superior en Administración General, en la materia Práctica Profesional II. Más de diez comercios se adhirieron a la cámara luego de la Encuesta Comercial.



Por segundo año consecutivo se llevó a cabo la Encuesta Comercial que tiene como finalidad recoger datos para conocer la situación de los comercios de la Ciudad, con el objetivo de contribuir al diagnóstico y seguimiento general del sector comercial.

Las encuestas se realizaron sobre una muestra de 300 comercios de la ciudad. Estuvo dividida en ocho zonas: Zona 1está comprendida por el boulevard 50, avenida 9, avenida 42 y boulevard 17; Zona 2 boulevard 17, calle 26, boulevard 50 y avenida 42; Zona 3 boulevard 17, avenida 9, boulevard 50, avenida 58; Zona 4, boulevard 17, calle 26, avenida 58, boulevard 50. Zona 5, calle 26, avenida 9, avenida 42 y calle 37. Zona 6, Mirador del Lago, Barrio Textil, Barrio Obrero. Zona 7, ruta 8, calle 26, avenida 58 y calle 63 y Zona 8, calle 26, calle 133, avenida 42 y avenida 58.

El trabajo de recolección de datos se desarrolló desde el 9 al 21 de octubre del 2019, finalizando con el informe en la última semana de Noviembre.

Las principales consultas tuvieron que ver con la actividad comercial principal, situación de tenencia de los locales, antigüedad, personal ocupado, capacitación como herramienta de trabajo.

PRINCIPALES RESULTADOS

Los comerciantes que respondieron las encuestas pertenecen a los siguientes rubros:

Almacén 45, Artículos de electricidad 1, Repuestos Sanitarios 1, Gomería 3, Cerrajería 2, Supermercados 4, Minimercado 22, Carnicería 10, Kiosco 28, Desarmadero 1, Farmacia 5, Agencia de Lotería 7, Pañalera 2, Estación de Servicio 3, Indumentaria/Tienda 37, Verdulería 12, Fiambrería 1, Zapatería 1, Estudio Diseño 1, Nutricionista 1, Panadería 11, Carpintería 1, Marroquinería/Artesanías 11, Heladería 2, Juguetería 2, Papelera 1, Seguros 1, Centro Estética 1, Peluquería 5, Servicio Técnicode celulares 1, Artículos de Informática 3, Pollería 9, Bicicleteria 1, Dietética 1, Ferretería 7, Artículos de Limpieza 2, Perfumería 2, Repuestos 1, Mueblería 1, Forrajeria 7, Artículos de Bazar 2, Insumos agropecuarios 2, Librería 2, Pescadería 1, Tapicería 1, Pinturería 2, Óptica/fotografía 3, Cotillón 1, Seguridad 2, Panchería 1, Artículos deportivos 2,

Materiales de Construcción 1, Vivero 2, Rotisería 2, Gestoría 1, Artículos de Pesca 1, Taller mecánico 4, Veterinarias 1.



En el año 2019 sobresale la porción de comercios cuyo propietario es de sexo femenino (51%), coincidiendo con el año anterior la superioridad de propietarios femeninos. Los propietarios femeninos tanto en 2018 como en 2019 fueron superiores a los propietarios masculinos, aunque en 2019 en menor proporción.

Los comercios que participaron, son negocios de moderada antigüedad: la mayor proporción lleva entre 0 y 3 años desarrollando actividades, le siguen los comercios de más de 10 años.

Durante el año 2019 hubo un incremento de comercios con una antigüedad de 0 a 3 años con respecto al año 2018.



Los comerciantes encuestados son principalmente de tipo familiar, estos representan el 85% del total. En la zona 3 y en la zona 4 la fracción de comercios familiares fue algo mayor que en las restantes zonas. En el año 2019 se refleja un aumento de los comercios familiares, tomando como referencia los datos arrojados en la encuesta del año 2018.

Otro dato relevante es que la mayoría de los comercios que trabaja en locales propios representa el 63,70% de los encuestados mientras que, el resto de los comercios trabaja en locales alquilados.

En la zona 4 la cantidad de comerciantes propietarios fue algo mayor que el promedio. Por el contrario,se observó una mayoría de inquilinos en la zona 2.

Respecto a la tenencia de empleados se refleja que el 71% de los comercios cuenta con empleados. De la tenencia el 78% son mujeres.

En el año 2019 la variación de comercios que tienen empleados fue mínima con respecto al año 2018. La cantidad de empleados femeninos en el año 2019 sigue siendo superior a los masculinos, aunque en menor porcentaje tomando como base al año 2018, paso de un 78% a un 64,41%.

Del total de encuestas realizadas un 82% confirmaron que no realizan las ventas o no promocionan sus servicios a través de sitios web.

La lectura que se pudo establecer al respecto es que la mayoría de los comercios no creen necesario la comercialización y el ofrecimiento de sus productos o servicios al público colonense a través de redes sociales. Las variables posibles que pueden influir en estos resultados pueden ser: falta de conocimiento para manejar las redes sociales; falta de disponibilidad horaria;no presentan promociones para iniciar una competencia frente a otros pares, entre otras.

Al ser consultados si les interesan las ventas online para sumarla como herramienta de trabajo, el 62% de los encuestados, dijo no interesarle utilizar las redes sociales como herramientas de trabajo y el 38% respondió que sí.

Una parte destacable de los encuestados consideró que los grandes centros comerciales no afectan la evolución de las ventas. Es importante considerar que los rubros almacén, supermercado y minimercado representan solo el 24,65% de los comercios de la muestra.

En la zona 2 se muestra la mayor cantidad de comercios afectados por los grandes centros comerciales.

Al realizar la comparación de las encuestas se observa que en 2019 sigue siendo mayor la cantidad de negocios no afectados por los grandes centros comerciales, aunque solo se incrementó un 1,40% con respecto al año 2018.

La mayoría de los comerciantes encuestados conocen en que consiste la Tasa Municipal de Seguridad e Higiene. Estos representan el 75% del total de dichos comerciantes, mientras que el 25% restante no saben en qué consiste dicha tasa.

El 53% de los comerciantes encuestados está de acuerdo en tributar la Tasa Municipal.

Al ser consultados por las inscripciones al monotributo, el 63% ya se encuentra inscripto, del 37% restante el 24% está interesado en adherirse a una obra social, y solo el 13% no está interesado.

Las capacitaciones también fue un punto de consulta. El 21% de los comercios encuestados está interesado en otras capacitaciones además de las mencionadas en la encuesta, como por ejemplo manejo de Pc, trámites administrativos, el 39% de los encuestados no está interesado en realizar capacitaciones.

El 82% de los comerciantes encuestados no son socios del Centro de Comerciantes e Industriales de Colón.

El 65% de los comerciantes encuestados en esta muestra no conoce los beneficios del Centro de Comerciantes. Este porcentaje es alto al igual que la cantidad de encuestados No Asociados, este dato permitió a la comisión directiva ver que el desconocimiento de los servicios y beneficios brindados por dicha cámara conlleva a la falta de interés de los comerciantes en asociarse.

El 68% de los encuestados no manifestó interés en asociarse, coincidiendo con el análisis realizado en el punto anterior.