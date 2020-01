BARRACAS AFRONTARÁ LA COPA DE CAMPEONES

El equipo ahora dirigido por Alberto Cánepa afrontará la Copa de Campeones 2020 de la Federación Norte de Fútbol. Ya se conoce a su rival para el debut en la Zona B. Se trata de un viejo conocido en el fútbol de la región como es el caso de Sports de Salto, duelo que se jugará en la cancha del Rojo.



Más allá de contar con la plaza para disputar por segundo año consecutivo el Regional Federal Amateur, por haberse consagrado nuevamente como campeón de la Alianza Deportiva, por inconveniente de índole administrativo el Rojo no podrá jugar la competencia nacional.

Sabido es que la plaza es por una competencia que afrontan dos ligas (Rojas y Colón), las cuales debían completar la papelería exigida por el Consejo Federal de AFA para la correspondiente homologación. La Liga de Rojas no llevó a cabo dicho trámite y por ende no hubo plaza disponible, por lo tanto Barracas no pudo afrontar la competencia.

Igualmente el team de calle 45 ha decidido disputar la Copa de Campeones de la Federación Norte, la cual daría comienzo durante el fin de semana del 18 y 19 de enero.

Partidos de la 1ª fecha:

Zona A:

9 de Julio (Chacabuco) vs. Racing (Chacabuco) y River (Chacabuco) vs. Villa Italia (Salto).

Zona B:

CUSA (Salto) vs. River (Pergamino) y Barracas (Colón) vs. Sports (Salto).

Zona C:

Independencia (San Pedro) vs. Banfield (San Pedro) y Paraná (San Pedro) vs. Ferroviarios (Zárate).

Zona D:

Lima FC (Zárate) vs. Fundición FC (Baradero) y La Josefa (Campana) vs. Belgrano (Zárate).

Zona E:

La Esperanza (Campana) vs. Pabellón Argentino (Mercedes). Libre: Central Bs. As. (Zárate).

Zona F:

Las Campanas (Campana) vs. Estrada FC (Zárate). Libre: Maipú (Zárate).