RECOMIENDAN PONER EL AÑO 2020 COMPLETO EN DOCUMENTOS A FIRMAR

Por lo tanto, por seguridad y según la RAE, en documentos importantes la fecha se escribe con letras y no con números, pero no sólo durante 2020. Es decir, se debe escribir de esta forma: “Seis de enero de dos mil veinte”.

Se trata de un consejo legar. Cuando se escriba una fecha en documentos, durante este año se hace necesario escribir el año completo y no abreviado. Por ejemplo: 14/01/2020 y no 14/01/20.

