DESTROZOS EN EL LAGO MUNICIPAL, UNA HISTORIA QUE SE REPITE

Dichas parrillas son una demanda creciente, en virtud de la enorme cantidad de público que ingresa; ayer una multitud de nuestra ciudad y la región volvió a darse cita allí, para disfrutar. A pesar de que se reforzó la seguridad, parece incontenible la actitud desaprensiva y antisocial que domina estos hechos. En ese sentido, ayer personal de la Dirección de Tránsito apostado en la segunda compuerta, controlando el tránsito vehicular y fundamentalmente a los conductores de motos, algunos de los cuales cometen infracciones como circular en sentido contrario al circuito o con alta velocidad. También hubo presencia de la Guardia Urbana Municipal y patrulleros de policía comunal. Y en el ingreso, el responsable del manejo del espacio público. Todo eso no alcanzó. Los daños son evidentes. Además de las cuestiones de control, es necesario avanzar en la conciencia social acerca de lo público. La apropiación de los espacios no debe significar acabar con el Estado. El Estado es de todos, el Estado también es –entre otras cosas- los bienes comunitarios que debemos preservar.

