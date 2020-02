ESTA TARDE ASUMEN LAS NUEVAS AUTORIDADES DE LA REGIÓN SANITARIA IV

Será en un acto que tendrá lugar a las 16.00 hs en el Anfiteatro del Hospital Interzonal Gral. de Agudos “San José” de Pergamino, sito en calle Liniers N° 950.

Hoy a las 16.00 hs, en el anfiteatro del Hospital Interzonal General de Agudos San José se concretará la ceremonia de asunción de las nuevas autoridades del Hospital San José y de la Región Sanitaria IV. Según lo trascendido, el acto será presidido por el subsecretario de Atención de la Salud de las Personas, Dr.Nicolás Kreplak y por el director provincial de Hospitales de la Provincia de Buenos Aires, Juan Riera. Se contará además, con la presencia del Dr. Diego Torino, director provincial de Redes y Regiones Sanitarias.

En la oportunidad autoridades provinciales pondrán en funciones al Dr. Walter Martínez, oriundo nuestra ciudad, como Director Ejecutivo de la Región Sanitaria IV y a quien acompañará en la gestión como Director asociado el contador Marcelo Rojas, de la ciudad de San Nicolás.

También, tomarán posesión formal de sus cargos el Dr. Jorge Adame, quien se desempeñará como Director Ejecutivo del Hospital San José; la nutricionista Yanina Mayo, la médica Julieta Español; y la abogada Adriana Morresi, quienes integrarán el equipo de gestión como directoras asociadas del nosocomio.

RECHAZO

En las últimas horas a través de las redes sociales y grupos de WhatsApp circuló un mensaje que se viralizó donde cuestionan las distintas designaciones en dicho sector de la salud.

“Ante los acontecimientos de los últimos días, que tienen al Hospital San José como foco de atención y preocupación, por parte de toda la comunidad de Pergamino; los Médicos y Profesionales de esta Institución, nos autoconvocamos en Asamblea Permanente, con el objetivo de llevar tranquilidad a la población en cuanto a garantizar la prestación de Salud Pública.

Es por ello que invitamos a las autoridades de la C.I.C.O.P. y a la Asociación de Profesionales a llamar a una asamblea urgente, para determinar las acciones a seguir ante la decisión inconsulta, provocadora y desestabilisadora de designar una nueva dirección para este Hospital, que no tiene la capacidad, idoneidad, honestidad, compromiso y transparencia que las circunstancias en materia de Salud Pública ameritan.

Es el Sr. Subsecretario de Atención a las Personas del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Nicolás Kreplak, referente provincial de La Campora, quien designó a 4 integrantes de La Campora para la Dirección de nuestro Hospital San José.

El Dr. Jorge Adame, ex Director Asociado en la Zona Sanitaria IV (2013-2016) quien concurría una vez al mes a la misma para firmar; ex Director del Hospital Municipal de Salto “Juan Domingo Perón” (2017-2019) quien concurría una vez por semana al mismo y al cuál el Actual Intendente de esta vecina ciudad Ricardo Alessandro, le solicitó su renuncia por manejos oscuros en la administración del mismo y haber permitido que 20 profesionales no matriculados en Provincia de Buenos Aires ejercieran en el mismo, motivo por el cuál fué denunciado en la Fiscalía de los Tribunales de Mercedes; este Dr. es quien va a ejercer la Dirección Ejecutiva de este Hospital a partir del 05/06/2020 con los riesgos que implica una lectura rápida a sus antecedentes profesionales y sobre los cuales preferimos no explayarnos en este momento.

La Nutricionista Yanina Mayo ocupará una de la Direcciones Asociadas del Hospital. Sus antecedentes muestran una nula experiencia ni idoneidad en gestión hospitalaria y ningún compromiso con la Salud Pública. Integra la terna por ser la esposa del Abogado Maximiliano Blajer, integrante de La Campora.

La Dra. Julieta Español, médica clínica, ocupará otra Dirección Asociada. Actualmente se desempeña en la salita de la localidad de Arroyo Dulce donde atiende un promedio de 4 pacientes por día. Lo mismo que la anterior directora, no tiene experiencia ni idoneidad y ningún compromiso con la Salud Pública. Integra la terna por ser la “ex” pareja del abogado José Agudo, integrante de La Campora.

La abogada Adriana Morresi, es la tercera Directora Asociada. Integra esta terna por pertenecer al espacio del Concejal Lisandro Bormioli, y necesita jubilarse con una categoría alta en Provincia.

Ante este cuadro de situación, y al estar expuesta la intencionalidad de venir a saquear y vaciar el Hospital; además como ya lo han expuesto en la conferencia de prensa referente al probable caso de coronavirus que dispararon el protocolo establecido para estos casos, LE MIENTEN DESCARADAMENTE a la población, al decir que los análisis de laboratorio habían dado negativo, cuando las muestras de sangre todavía estaban en la Zona Sanitaria IV para ser remitidas al Hospital Rossi.

No podemos hacernos cómplices de esta desafortunada decisión por parte del Ministerio de Salud, avalando con nuestra presencia la asunción de estas autoridades, tirando por la borda la conducta , dedicación y compromiso con la Salud Pública de Pergamino que siempre caracterizó a los profesionales de la salud de esta querida institución.

LA SALUD SOMOS TODOS.”