UN JUGADOR DE BOCA BENDECIDO POR EL PADRE RICARDO

Antes de ingresar al vestuario con el resto del plantel, Franco Soldano, jugador de Boca Jrs., fue parado y bendecido por un cura. Este hecho ocurrido el pasado sábado en La Bombonera, fue registrado por una cámara y sorprendió a más de uno.



Paradójicamente, antes del cotejo ante el “Decano”, Soldano recibió la bendición de un cura. “Fue un hecho muy loco. Yo perdí a mi mamá hace unos años y, a partir de eso, tuve episodios muy fuertes, de cosas que me pasaron en momentos determinados. Iba por el pasillo que ustedes conocen, que hay mucha gente pidiendo fotos y saludos”, relató.

Antes de Boca vs Atlético Tucumán, Soldano fue parado por un cura que lo bendijo. Parece que le trajo suerte porque terminó mojando. pic.twitter.com/1EwsnI2Gu3 — Bolavip Argentina (@BolavipAr) February 10, 2020

Justamente, el sacerdote es muy conocido en nuestra ciudad ya que se trata de Ricardo Vanni, párroco de la Parroquia San José de Colón.

Socio del club, que cuando puede se llega hasta la cancha, como lo hacía durante el seminario: “me escapaba bastante para ir a la cancha, vivo a Boca como parte de mi vida” La última fecha en la que Boca Juniors enfrento a Atlético Tucumán ganando 2 a 0, Ricardo va a la cancha con su amigo Ernesto “Chino” Concilio, llegan a la parte de vestuario y se da una escena que ganó las pantallas nacionales: “El Chino me hizo entrar a la parte de vestuarios, lo crucé al jugador Franco Soldano y lo llamé, le pregunto si es creyente, me dice que sí entonces le doy la bendición, después se dio que durante el partido hizo un gol”, indicó Vanni, oriundo de San Nicolás a medios que lo consultaron por el momento registrado.

“Iba escuchando música, justo en ese momento se cambió la canción y escuché que me llamaron. Me di vuelta, una persona, que me dijo que era cura, me preguntó si me molestaba que me haga una bendición y, obviamente, le dije que no”, contó el delantero.

El encuentro culminó 2 a 0 a favor de Boca por la Superliga.