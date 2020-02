DESIGNAN A FLORENCIA PALOMO DIRECTORA DE GÉNERO Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR

Se plantea, a partir de ello, la necesidad del trabajo en red, con instituciones sociales y deportivas, para hacer relevamientos y actuar en conjunto. “Nosotros trabajamos con la voluntad de cada persona, no podemos obligar a nadie”, afirma Palomo. Incluso, aún cuando existen casos de años de maltrato y de relaciones violentas. Es más: “aunque la justicia lo ordene, no podemos avanzar en la obligatoriedad de tratamientos o terapias, porque sigue siendo privativo de la decisión de cada persona”, señaló.

