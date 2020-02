PINO SE REUNIÓ CON LA VICE GOBERNADORA DE LA PROVINCIA

También se mencionó ayer la deuda existente con IOMA, que asciende a 6 mil millones de pesos. En este caso, la deuda acumulada tiene concordancia con la actitud del gobierno de Vidal: desde agosto de 2019 no se abonaba a los proveedores. Exactamente después de las PASO decidieron no hacerse cargo de la gestión. Igual comportamiento se observa con proveedores en general. Es así que se está afrontando deuda por obras públicas y otros proveedores por un monto que se aproxima a los 7 mil millones de pesos. En ese contexto, las prioridades del actual gobierno provincial son sanear esas cuentas y atender la emergencia, apostando a la reactivación con políticas de incentivo a la producción y al consumo.

