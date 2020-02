CAMPAÑA DE PREVENCIÓN CONTRA EL DENGUE

Si bien se han reportado algunos casos en ciudades del sur de la Provincia de Santa Fe o el norte de la Provincia de Buenos Aires (específicamente hay dos casos detectados en Pergamino, que no son autóctonos), en nuestra ciudad no hay casos detectados. Por último, está previsto para los primeros días de marzo y conjuntamente entre la Dirección del Hospital Municipal y la Dirección de Bromatología, el arribo a nuestra ciudad de personal de la provincia para llevar adelante fumigaciones masivas en espacios públicos, lo mismo que en las localidades de Pearson, Sarasa y El Arbolito.

