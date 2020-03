INSCRIPCIONES ABIERTAS PARA LAS BECAS PROGRESAR

Los requisitos generales son tener entre 18 y 24 años; ser argentino/a nativo o naturalizado con DNI y tener cinco años de residencia en el país; no ser titular de un plan/programa social nacional, provincial o municipal; que los ingresos de la/el joven y/o los de su grupo familiar (padre, madre o pareja conviviente) no superen los tres salarios mínimos, vitales y móviles (el Smvm a la fecha asciende a 16.875 pesos); ser estudiante regular de una institución o presentar el certificado de inscripción a un curso de profesionalización. En caso de ser estudiante avanzado de nivel superior se extiende hasta 30 años (aplica a quienes soliciten la renovación del beneficio). Se reconoce como grupo familiar autónomo a los jóvenes con hijos.

