EMOTIVO AGASAJO AL DOCTOR OGGERO

Acompañado por funcionarios municipales e integrantes de la Cooperadora del Hospital Municipal y Fundación por la Vida, el mandatario local dirigió palabras de profundo agradecimiento a Oggero, resaltó sus virtudes profesionales pero también algo que lo ha marcado a lo largo de su vida que es la faceta personal y humana. Por otra parte Ricardo Casi no dudó en afirmar que Oggero ha dejado una marca imborrable en la medicina del Hospital Municipal y que su ausencia en el nosocomio local no será fácil de sobrellevar y mucho menos poder reemplazar, algo que también coincidieron en resaltar sus colegas Renato Certo, Guillermo Rojas y Pablo Pino, presentes en el agasajo. Por otra parte, las integrantes de Cooperadora del Hospital Municipal y Fundación por la Vida, todas visiblemente emocionadas, recalcaron que Aldo Oggero fue vital y decisivo para que hoy el nosocomio local cuente con su Sala de Pediatría (la cual recordemos lleva su nombre), por la que luchó incansablemente para lograr su concreción. Además agregaron que la huella marcada por Oggero será imposible de poder olvidar. Por último, por supuesto que también llegó el turno de algunas palabras de parte del agasajado, quien profundamente emocionado y conmovido aprovechó la ocasión para agradecer a todos: Intendente Municipal Ricardo Casi, a todos los intendentes anteriores con los que trabajó, funcionarios municipales, personal municipal, colegas, personal del Hospital Municipal, integrantes de cooperadora, Fundación por la Vida y lógicamente a las familias colonenses que a lo largo de tantos años le confiaron la atención nada más y nada menos que de sus hijos.

