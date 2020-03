APLICARON PROTOCOLO DE PREVENCIÓN CONTRA CORONAVIRUS EN UNA INSTITUCIÓN

El Ministerio de Educación de la Nación la resolución 2020-82-APN-ME implementó un protocolo de prevención en las escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos. Piden especialmente, que durante 14 días no concurran a las aulas tanto alumnos, como docentes y personal no docente que hayan regresado de los países China, Corea del Sur, Japón, Irán, Italia, España, Francia y Alemania, lugares donde se registraron focos de contagio. La medida es únicamente preventiva tengan o no los síntomas.

En consonancia a lo que ocurre en todo el país, en un establecimiento educativo se aplicó el protocolo enviado por la cartera educativa de educación. Una docente por catorce no concurrirá a su trabajo tras haber regresado de Europa como medida preventiva pese a que no presenta los síntomas.

