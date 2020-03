DESDE EL HOSPITAL EXPLICARON LA SITUACIÓN ACTUAL DEL CORONAVIRUS

En lo que respecta a cierta situación de pánico y psicosis que se generó durante la jornada de ayer lunes, a raíz de la divulgación de audios por redes sociales, el Dr. Renato Certo aclaró que “ninguna de las personas que se cita en los audios puede ser transmisora del virus ya que si bien algunas estuvieron en los países actualmente citados como de circulación viral, lo hicieron en momento en que el virus no se había expandido y además ya han transcurrido más de quince días desde su regreso a nuestra ciudad”. El Dr. Guillermo Rojas agregó una cuestión no menor: “Se requiere de mucha responsabilidad de toda la sociedad: por un lado las personas que visitaron alguno de los ocho países, que sigan el protocolo e informen a las autoridades sanitarias, por supuesto también a los medios de comunicación, quienes deberán informar lo específico, necesario y de manera responsable sobre la pandemia”. Por último, se recuerda los números telefónicos del Hospital Municipal ante consultas: 430416 al 420, y no utilizar el 107 ya que es únicamente para emergencias.

“Son ocho los países: China, Japón, Corea del Sur, Irán, Francia, España, Italia y Alemania. Por lo tanto en nuestro país los casos detectados hasta el momento no son autóctonos sino importados”. En tal sentido el protocolo sanitario deberá ser tenido muy en cuenta. Certo fue muy claro al respecto: “Aquellas personas que visitaron algunos de esos ocho países, sí o sí al regreso a su ciudad deben informar a las autoridades sanitarias (hospitales, clínicas o médicos de cabecera) e inmediatamente comenzarán un período de aislamiento durante 15 días en su domicilio. Durante dicho período recibirán los controles y atenciones pertinentes. Vale resaltar que hasta el momento Estados Unidos no figura entre los países declarados de circulación viral por parte de la OMS”.

