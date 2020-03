SE ENTREGARON CASI 800 TARJETAS DEL PLAN ALIMENTAR

La tarjeta no permite la extracción de dinero en efectivo; sólo puede utilizarse en comercios para el retiro de alimentos. No se habilita la compra de bebidas alcohólicas, pero sí lácteos, verduras, frutas, alimentos secos. Está destinada a mujeres embarazadas desde los tres meses, niños hasta los 6 años, personas con discapacidad sin límite de edad y aquellos que perciben asignación universal por hijo. El otorgamiento de la tarjeta involucra un cruce de datos entre las oficinas de ANSES y Ministerios intervinientes.

