CORONAVIRUS: COLONENSES ASINTOMÁTICOS AISLADOS POR PREVENCIÓN

Se trata de personas que recientemente estuvieron en países con el foco epidemiológico y por ende cumplen con el protocolo de aislamiento preventivo pese a tener los síntomas. El objetivo es cortar la circulación del virus. Desde el Hospital Municipal señalaron que no hay una estadística precisa de cuantos casos aislados hay en nuestra ciudad, dado que algunos se comunican directamente con sus médicos de cabecera y otros son aportados por denuncias anónimas al nosocomio, donde a partir de allí actúa personal médico que asiste con una ambulancia al domicilio y se verifica. Es por ello, que también recomiendan que no vayan al Hospital si sospechan de algunos síntomas como fiebre alta, tos, cansancio, entre otros sino que llamen a las líneas rotativas a los números 430416 al 430420.

