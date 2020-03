CORONAVIRUS: SIN CLASES HASTA EL 31 DE MARZO

Y agregó: “La gente no tiene que tener temor al desabastecimiento. No vamos a permitir que los precios escalen”.

Presidencia de la Nación En esa línea, reveló que el ministro de Producción Matías Kulfas ya está trabajando en el monitoreo de precios para evitar cualquier tipo de abuso. “Ayer me comentaba un supermercadista que vendió lo mismo que en Navidad. La Argentina no puede ser un país de vivos y de bobos. Vamos a actuar con lo que la ley nos permita”, dijo el Presidente, que una vez más intentó llevar calma a la ciudadanía.

El Presidente también hizo referencia al hombre que no respetó la cuarentena y agredió al guardia de seguridad que se lo señaló. Dijo que sería “inflexible” porque “la soberbia de un tonto no va a poner en peligro a la Argentina”. En esa línea, le pidió a los gobernadores “la misma severidad” a la hora de perseguir a los que no respeten las reglas de prevención. “Las reglas debes ser cumplidas al pie de la letra”, concluyó.

Además, el Presidente dijo que a pesar de que no se dicten clases, “las escuelas estarán abiertas” ya que “muchas de ellas cumplen con otras funciones como las relacionadas con la alimentación”. “Lo que está claro es que los chicos no van a tener clases en esos días”, confirmó.

