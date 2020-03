MAZZIERI TEXTIL RETOMARÁ SUS ACTIVIDADES MAÑANA A LA MEDIANOCHE

02473 en contacto con parte de la familia Mazzieri, accedió a cómo va a ser el retorno de las actividades. Se van a tomar extremas medidas de prevención. En primer lugar, mañana a primera hora se va desinfectar la planta. Entre otro orden de cosas, se tomar la temperatura en el ingreso al personal. A partir del miércoles cada vehículo que no pertenezca a la ciudad va a ser desinfectado. También, señalaron que se va a proveer de pulverizadores a la gente para desinfectarse ellos mismos y las elementos. Hay más de diez lavamanos con jabón liquido para que se laven las manos continuamente y se generaron nuevos horarios para los descansos para que no haya aglomeramiento.

