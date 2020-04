SEGUNDA SECCIÓN: COLÓN ES EL PENÚLTIMO EN NO CUMPLIR EL AISLAMIENTO SOCIAL

Metodología y Origen de los datos Los datos son registrados a través de eventos de localización obtenidas de aplicaciones móviles, asociado a un “hash” del MADID (Mobile Adverstising ID) desde el inicio de la cuarentena el pasado 20 de marzo. Se calcula la distancia máxima recorrida por cada usuario a lo largo de un día. Se filtran los usuarios que no se movieron más de 150 metros (se considera que se quedaron en la casa). Se cuenta la cantidad de eventos generados por los usuarios restantes por provincia, municipio y hexágonos de distintos tamaños (los hexágonos aun no se muestran en la versión actual, pero son de aproximadamente cuatro manzanas de resolución).

