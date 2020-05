MAÑANA REABRE LA OFICINA DE ANSES EN COLÓN

En Colón, la reapertura será paulatina. Es decir, el personal estará llamando a las personas cuyo trámite no fue iniciado debido al aislamiento social. Piden que no se acerquen a la sucursal sin ser llamado. Así mismo, desde la oficina de Anses en nuestra ciudad recomiendan las consultas las sigan haciendo a través del correo electronico oficinacolon@anses.gov.ar (aclarando nombre y apellido, DNI y un teléfono de contacto) o por el numero 130 o la pagína web www.anses.gov.ar.

You May Also Like