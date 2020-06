SE CUMPLEN CINCO AÑOS DEL MOVIMIENTO NI UNA MENOS

Desde aquel 3 de junio no quedan dudas que se produjeron cambios radicales en la sociedad y en la vida de cada uno, de cada una. El movimiento feminista creció, se politizó y siguió ocupando las calles masivamente. Pero, sobre todo, se desnaturalizó la violencia machista y sexual. En 2015, los femicidios ni siquiera se llamaban por su nombre, no había registros oficiales. Hoy se conocen cifras aberrantes que se agravan en el contexto de la pandemia.

You May Also Like