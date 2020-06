HABILITAN EL LAGO MUNICIPAL PARA CAMINATAS INDIVIDUALES

Esta mañana en conferencia de prensa, protagonizada por los funcionarios Mario Quagliardi a cargo de la Dirección de Producción, Luciano Baratti, secretario de Deportes y Marcelo Battaglia, secretario de Seguridad se anunció la habilitación para la realización de actividades recreativas en forma individual. También, vuelven a la actividad los deportes como el padel, tenis, pilates y las danzas individuales.

En todos los casos, únicamente será de manera individual y no grupal. Usando barbijo y con distanciamiento.

Así mismo, el complejo del Lago Municipal se habilitará a partir de este sábado de 08.00 a 18.00 hs para caminar y correr. Únicamente de manera individual y no grupal. Usando barbijo y con distanciamiento. No se podrá bicicletear, ingresar con vehículos, ni realizar reuniones familiares o con amigos, pic nic y ni utilizar el sector de salud. Se recomienda a las personas no extenderse más de 1 hora con la actividad. Habrá personal municipal controlando. y no se cobrará entrada.

Otro de los lugares habilitados es el Circuito del Automoto Club “Emilio Reybet”. Allí se podrá bicicletear.

En tanto, en el resto de la ciudad, siempre en un lapso de una hora entre las 08.00 y las 18.00 hs, se podrá andar en bicicleta por boulevares y avenidas.

Con respecto a los menores de 12 años, Quagliardi indicó que podrán caminar en un radio de 500 metros de su domicilio y acompañados sólo por un mayor. Lo mismo ocurre con los adultos/as o niños/as con inconvenientes de salud. Podrán salir siempre en un un radio de 500 metros junto a acompañante terapéutico, en caso de ser necesario.