LE DIJO UN COMENTARIO MACHISTA Y LE RESPONDIO A TRAVÉS DE REDES SOCIALES

Un joven padre de la localidad bonaerense de Lincoln, contó su experiencia sobre un comentario que le hizo un vecino cuando salió a caminar con sus hijos, los cuales llevaban un carrito de bebe de juguete cada uno. El posteo se hizo viral.



“Situación extraña la de hoy. .. salgo a caminar con mis hijos por el barrio para tranquilizar a las fieras, (realidad que mas de un padre me debe entender), mi hija llevaba su bebe con su Carrito y mi hijo ( 2 años) llevaba otro igual, y me cruzo con un vecino, al cual no lo había visto nunca, y me dice: ” te va a salir maricón el nene”. …

Querido vecino quiero comentarle que pasear un bebe no es de maricón, yo lo he hecho con mis dos hijos con mucha felicidad y orgullo, los he paseado, bañado, alimentado, le he cambiado los pañales y hasta me he Dejado maquillar y disfrazar para que mi hija tenga una sonrisa en su cara. Le recomiendo lo haga .

Y si mi hijo me sale “maricón” ojala encuentre un hombre que lo haga feliz porque en definitiva lo que todo padre debería añorar para sus hijos es que sea feliz y no, con quien lo hace.

La fotofobia, al igual que el racismo, la discriminación, el odio y muchos otros sentimientos son inentendibles.

Trate de dejar el machismo de lado, querido vecino, el mundo,gracias a dios, cambio y evoluciono, y pensamientos como el suyo nos hace retroceder. Ya no se trata de que los nenes juegan al fútbol , a la bolita, a la lucha ,a los autos, y las nenas a cocinar, planchar, lavar y cuidar a los nenes. Cada uno juega a lo que tiene ganas.. mi hijo se embarra, tira piedra, juega a los autos, a que es superman y también pasea a los nenes de su hermana..

En mi casa yo lavo, plancho, cocino…( no muy bien , debo reconocerle) , y lo hago porque soy un hombre, que colabora con su esposa , y ella hace lo mismo porque es una mujer que colabora con su marido. No se trata de roles sino ser una familia que se ayuda mutuamente.

Usted es el fiel reflejo de una sociedad que se quedo en el tiempo . Me disculpo con usted porque mi reaccion no fue muy buena cuando lo escuche y agradezco que estaba en un buen dia. Pero mi accionar no fue porque insinuo que mi hijo podia ser maricón sino porque no entiendo que un hombre todavia piense que no puede salir a divertirse y caminar con su familia

Pasear un bebe no es ser maricon, es jugar a ser algun dia un padre que disfruta de sus hijos..

Ojala lea el msj, me responda y pueda entenderlo.”