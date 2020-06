CITAN A AUDIENCIA A LA DEFENSA DE SECRETO PERO NO PUEDE ASISTIR PARA NO VIOLAR LA CUARENTENA

Mañana está previsto que se lleve a cabo una audiencia en donde se encuentra citada la defensa de la imputada por el homicidio a José Luis Arena. La abogada de Secreto indicó que el Juez le negó que la misma se realice a través de una plataforma digital dado que no puede viajar hasta nuestra ciudad porque se sometería a cometer un delito y cumplir el tiempo de aislamiento en un hotel por el Covid-19 ya que ella reside en Buenos Aires, zona de alto riesgo. La causa está caratulada como Homicidio Agravado por el Vínculo y aún la Justicia no ha emitido su sentencia. Mafalda espera el día del juicio en su domicilio desde los primeros días de mayo de este año a través de la medida morigeradora otorgada por el Juez de Garantías Dr. César Solazi. Su abogada defensora Dra. Raquel Hermida Leyenda en un video que recorre las redes sociales, puntualiza el por qué rechaza presentarse en dicha audiencia y señala que el Juez no le da lugar a que la misma se realice a través de una plataforma virtual.

You May Also Like