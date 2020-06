YA SE PUEDE CONSULTAR SOBRE EL SEGUNDO PAGO DEL IFE

Ya podés consultar sobre el segundo pago del IFE ingresando a anses.gob.ar en el botón “Ingreso Familiar de Emergencia – Consulta de pago”.

Para que el cobro del beneficio sea más rápido, eficiente y seguro, desde la oficina de Anses están canalizando todos los pagos a través del sistema bancario.

Hay que resaltar desde ANSES nunca se solicitará ningún dato personal por esta o ninguna otra vía que no sea ingresando a la web del organismo con la clave de seguridad social.

El 23 de junio comienza el cobro por CBU del segundo IFE de Anses

Cuando terminen de acceder al bono extraordinario de $10.000 los beneficiarios de las Asignaciones Universales por Hijo (AUH), arrancan a cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia quienes tienen cuenta bancaria.

Esto quiere decir que el 23 de junio arrancan a cobrar los solicitantes del IFE aprobados que informaron una CBU en primera instancia.

Por otro lado, desde Anses informaron que comunicarán directamente a los beneficiarios enviando un SMS a los teléfonos celulares, avisando fecha y lugar de cobro.

Cómo consultar fecha y lugar de cobro del segundo IFE

Otra opción es consultar a través de la página web o desde Mi Anses: https://servicioscorp.anses.gob.ar/ifePrecarga

A continuación deberán ingresar el número de DNI:

A continuación aparecerá una pantalla, en la que indicará que “para el cobro del Ingreso Familiar de Emergencia ( IFE) sea más rápido, eficiente y seguro, estamos canalizando todos los pagos a través del sistema bancario”, esto quiere decir que todos los beneficiarios del IFE deberán contar con una CBU para cobrar el bono.

Waldemar Giordano, titular de la oficina local del organismo nacional indicó que “se hizo un cruce de datos con Coelsa. Mucha gente que no había cargado el cbu porque decía que no tenía, si tenía. Cuando la persona entra la página le da la opción entre los cbu que tiene activos para que elija, e incluso puede cargar uno nuevo si en este tiempo se hizo un cbu. Si hacen esto van a cobrar antes. Si la persona no lo hace o si efectivamente no tiene cbu, en julio se le va a otorgar desde Anses una boca de pago bancaria. Pero parece qué hay mucha gente que no cargó cbu y efectivamente tenía”