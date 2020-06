CORONAVIRUS: ¿CÓMO FUNCIONA LA CARGA DE DATOS EN SISA?

En el SISA hay tres modalidades de carga de datos epidemiológicos. La primera tiene que ver con pacientes con sistemas sospechosos, la segunda con los casos de contactos estrecho con dichos pacientes y la tercera, con las derivaciones a personas que deben asistir a algún centro hospitario o clínica, y según cada comité de crisis de cada dependencia o localidad, las personas deben concurrir con el hisopado negativo de Covid19. “El comité de crisis de cada hospital decide si pide o no el hisopado negativo. Como ser Pergamino pide, Junin no pide, San Nicolás tampoco pide, pero los del conurbano todos piden”, señaló Certo.

