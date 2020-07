SUGIEREN NO ADQUIRIR CARNE DE NINGÚN TIPO POR REDES SOCIALES

Lamentablemente y debido a la crisis que estamos atravesando por la pandemia, algunos vecinos compran carne de animales que muchas veces murieron por alguna enfermedad o los sacrifican al descubrir que están enfermos y no tienen recuperación y no tiene ningún tipo de control sanitario. Por eso se recomienda no consumir carne en mal estado, incluso si se cocina.

Desde el área encabezada por el veterinario Javier Fina, señala que es falso lo que señala el dicho popular que dice que “El fuego mata todas las bacterias que pueda tener la carne. No te hagas problemas, lo tiramos a la parrilla y el fuego mata todo”. Si se cocina la carne descompuesta a una temperatura alta se matarán algunas bacterias, pero pueden quedar algunos tipos de toxinas. Las toxinas restantes, que el calor de la cocción no ha podido destruir, causan enfermedades transmitidas por alimentos. La bacteria Staphylococcus muere al cocinar la carne, sin embargo produce toxinas resistentes al calor que provocan náuseas y diarrea.

Las mismas no tienen ningún tipo de control ni se venden en comercios habilitados, por lo tanto el área municipal no puede llegar a esos vendedores por que generalmente lo hacen por teléfono o delivery.

