A 13 AÑOS DE LA HISTÓRICA NEVADA EN COLÓN

¿Por qué se dio el fenómeno? El Servicio Meteorológico Nacional cuenta que varios días antes, específicamente el 6 de julio, un frente frío seguido de aire de origen polar avanzó por la Patagonia y se extendió hasta el centro del país, causando temperaturas mínimas de hasta -8° C en el sudoeste de Santa Cruz y nevadas en varias regiones de la Patagonia. El ingreso de aire frío se reforzó por la intensificación del viento causado por un anti-ciclón en el Pacífico. Las temperaturas siguieron bajando en todo el centro y sur argentino, con más nevadas en la Patagonia y también en el sur de Mendoza. El dìa anterior, el 8 de julio el sistema anticiclónico ingresó completamente en el territorio nacional, provocando vientos del este en el centro del país, y acarreando gran cantidad de humedad desde el océano. Estas condiciones fueron propicias para la formación de nubosidad y precipitaciones en forma de nieve sobre todo Cuyo (Mendoza, San Luis, San Juan) y la provincia de Córdoba. Pero el 9 de julio, desde la cordillera ingresó aire muy frío en altura (había -30° C a 5.000 metros) que se fue desplazando hacia el centro y el este del territorio durante ese día. Mientras tanto, cerca de superficie, el anti-ciclón seguía reforzando el ingreso de aire muy frío y húmedo desde el este, por lo que dominaba todos los estratos de la atmósfera media y baja.

