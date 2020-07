ROBAN DINERO EN EFECTIVO Y HERRAMIENTAS EN LOCAL DE RESPUESTOS

En la tarde de este domingo, trascendió el robo al comercio de Juan Debernardi ubicado en Bv. 17 entre 47 y 48. Los delincuentes irrumpieron a la propiedad a través del techo, levantaron las chapas y luego pintaron los sensores de la alarma para anularla. Se alzaron con dinero en efectivo. El lugar no cuenta con cámaras de seguridad propia. El hecho habría ocurrido durante la madrugada de este domingo. Los autores actuaron con inteligencia previa. Luego de haber realizado una especie de boquete en el techo ingresaron al lugar, pintaron los sensores de la alarma, por lo que en consecuencia no sonó. Abrieron la caja fuerte, y se llevaron dinero que oscilan los doscientos mil pesos y algo de efectivo en dólares.

You May Also Like