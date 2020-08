COMUNICADO DEL PJ LOCAL ACOMPAÑANDO AL GOBIERNO NACIONAL

“El Gobierno Nacional alcanzó ayer el esperado acuerdo con los tenedores de bonos, que totalizaban algo más de 66 mil millones de dólares. La exitosa negociación conducida por el ministro Martín Guzmán le permitirá al país ahorrar unos 30 mil millones de dólares, a la vez que se gana tiempo valioso para el cumplimiento de los compromisos. Los dólares que no se destinarán ahora para pagar esta deuda contraída por el gobierno anterior resultarán de suma utilidad para motorizar la salida de la actual situación, donde al penoso cuadro económico previo se le sumó el impacto del parate impuesto por la pandemia. El acuerdo era imprescindible para conseguir el alivio y poner nuevamente en funcionamiento la economía. Una vez más, el peronismo se hace cargo de enfrentar con total decisión los problemas generados por otros gobiernos. Los mismos economistas causantes del desastre, y los que comparten esa visión fracasada de la economía y del país, no se cansaron de ningunear al ministro de Hacienda, acusándolo, al mismo tiempo, de blando y de agresivo. No hace falta que le pidan disculpas, alcanzaría con que se llamen a prudencial silencio en beneficio de todos. Estamos acostumbrados a convivir con el resentimiento de los opositores eternos, que acuñan frases hechas y conceptos vacíos. Ni el populismo irresponsable ni los causantes de los males que se arrastran desde hace setenta años. Es el peronismo quien vuelve a hacerse cargo del desastre perpetrado al calor de las ideas dominantes, amparados por la complicidad nefasta de los medios hegemónicos, que se encarga de instalar consignas que los hechos por sí solos se encargan de desmentir. El Partido Justicialista de Colón acompaña al Gobierno nacional que sacará al país de esta postración, orgullosos de ser peronistas. “

