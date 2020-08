DÍA NACIONAL DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL

Hoy reconocemos y ponemos en valor esta HISTORIA GRANDE. La historia de la Educación Especial y la historia del Sistema Educativo es la historia de la INCLUSIÓN. Porque la INCLUSIÓN es el horizonte. El posicionamiento político es el reconocimiento de las diferencias. Hay que hablar de discapacidad, porque es PARTE. “El trabajo de los derechos es nominativo. Cuando uno no nombra ese sujeto no está. Cuando nombras aparece. El mecanismo es nombrar. “ Quiénes forman el gran EQUIPO de la Escuela Especial N° 501 de Colón tienen cara y nombre. Acá la importancia de nombrarlos porque están y son: Mónica Celli, Analía Giagnorio, Carolina Cottilli, Alejandro Uyemas, Carolina Sabbattini, Claudia Bijarra, Alicia Vidal, Andrea Serafini, Yanina Bozzolani, Elisa Bandi, Adriana Sosa, María José Albarracín, Melina Presutti, Ivone Gutierrez, Florencia Aranda, Agustina Pirchi, Elisabet Carini, Paola Ulla, Deborah Raso, Victoria Salas, Emilia Boixadera, Tamara Gomez, Daniela Beldrame, Yésica Sosa, Lucía Pezzutti Rius, Claudia Avetta, Eliana Dicundo, Patricia Tarallo, Paola Yolini, Natalin Zanone, Cintia Correa, Anabel Ranni, Gonzalo Chichiri, Miriam Perisich, Pablo Scarpeccia, Silvina Salerma. Personal Auxiliar: Gladys Bruno, María Rosa Tito Morales, Soledad Perez, Romina Correa, María Rosa Quagliato, Maximiliano De Luca. Stella Maris Simonovich El reconocimiento a TODO el Equipo de trabajo y Feliz Día a los Maestros y las Maestras de Educación Especial “

