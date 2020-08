CODIGO DE FALTAS: MODIFICACIÓN DEL VALOR DEL MÓDULO

Desde el Juzgado de Faltas local se informa que ha sido modificado el valor del módulo de las infracciones que establece el Código de Faltas.



Se fija el 0,20 % del salario básico de un empleado administrativo Clase 4. Al día de hoy esa cifra es de $ 31 (antes era de $ 7). Es decir, es un valor que se actualizará automáticamente cuando varíe el sueldo del empleado municipal.

Según la Ordenanza Nº 3947 se modifican los incisos del Art. 30 – Sección 3ª – Inc. 16, 17 y 21. En lo que respecta a Inc. 16 e Inc. 17 (falta de habilitación o incumplimiento de los requisitos por los cuales ha recibido la habilitación), la multa se eleva entre 1.000 y 5.000 módulos, o sea entre $ 31.000 y $ 155.000, en tanto que el Inc. 21 referido a Ruidos Molestos, la multa se fija entre 200 y 2.000 módulos, es decir entre $ 6.200 y $ 62.000.

Por otra parte se modifica el valor en el Decreto 082/14 (fiestas privadas). En ese caso, la multa se fija entre 2.000 y 10.000 módulos, o sea entre $ 62.000 y $620.000. Dichas modificaciones también van unidas a la variación en el Art. 29 de la norma; por ejemplo un estacionamiento mal realizado (en lugares indebidos) asciende a 80 módulos, es decir aproximadamente $ 2.500.

Incumplimiento de la cuarentena

Asimismo, se informa que se está utilizando el Decreto Municipal 301, cuyo Art. 2 prevé cobro de multas relacionadas a la situación de emergencia sanitaria por el Covid-19 (por ejemplo incumplimiento de horarios o capacidad de personas que pueden ingresar a un local). En tal sentido a un local céntrico de nuestra ciudad, se le fijó una multa equivalente a $ 30.000 (dos sueldos básicos municipales). Se aclara que además del cobro de multa, dicha norma contempla la clausura del establecimiento.