SE REUNIÓ POR PRIMERA VEZ EL FORO INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD

El municipio busca, invitando a las instituciones locales, superar algunos intentos anteriores que no tuvieron el resultado esperado y deseado, ya que, al ser una convocatoria libre y abierta a los vecinos, por lo general terminaban siendo análisis puntuales o personales, y no generales de la situación en la ciudad. En esta primera reunión hubieron representantes de las pymes de Colón, de la Sociedad Rural, miembros del Centro de Comerciantes e industriales, Bomberos Voluntarios, Asociación Cooperadora del Hospital Municipal, concejales y del Ejecutivo Municipal.

