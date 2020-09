EL HOSPITAL MUNICIPAL NO PUEDE ADHERIR AL USO DEL IBUFROFENO INHALADO

El municipio llevó a consideración de las autoridades sanitarias la iniciativa presentada días atrás por dirigentes de Juntos por el Cambio, consistente en una alternativa en la lucha contra el coronavirus.

El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires reiteró que no existen trabajos de investigación que avalen el uso del ibuprofeno inhalado, en tanto al día de hoy no se encuentra probado a nivel científico si el fármaco cumple algún rol en el tratamiento de la patología, a la vez que no existe certeza acerca de posibles efectos no deseados.

Al carecer del necesario respaldo científico que lo avale, no participa de ningún protocolo de utilización ni como medicamento del que se conozcan efectos beneficiosos para el coronavirus ni tampoco como tratamiento a modo de paliativo para la enfermedad.

Es por estas razones científicas que la Provincia de Buenos Aires no adhiere al tratamiento con ibuprofeno, tal como sí lo han hecho otras provincias.

El Departamento Ejecutivo por su parte anunció que valora el gesto de aportar iniciativas con prescindencia de colores políticos, porque esencialmente ratifica el compromiso de la tarea común que encolumna a las y los colonenses para enfrentar unidos este momento tan difícil.