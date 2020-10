EN WHEELWRIGHT SE COMENZARA A APLICAR IBUPROFENO DE SODIO INHALADO

Tras gestiones realizadas en la última semana por el presidente comunal de Wheelwright Benjamín Gianetti, ese pueblo del sur-oeste del departamento será el primero en General López en aplicar ibuprofeno sodio inhalado, en tratamiento para enfermos de coronavirus.



El logro es fruto de una gestión intensa de este joven presidente comunal, combinando el asesoramiento con criterio médico para adoptar la decisión, con el logro del apoyo de privados del propio pueblo que construirán las máscaras. A ello se suma la construcción a través del diálogo conjunto, junto a médicos y farmacéuticos de la vecina ciudad de Colón; y la obtención del soporte (a partir de la experiencia en esa comunidad), de la comuna y el SamCo de Arteaga, con la aceptación de los médicos del samco local. “Todos me escucharon, y me tendieron la mano. No fue sencillo. Pero hoy me siento satisfecho, tras la situación de aumento de casos que vivimos; generar esta respuesta alternativa nos hace sentir satisfechos con nosotros mismos. Estamos trabajando y viendo siempre qué más podemos hacer para que la cosa esté lo mejor posible en nuestro pueblo”, señaló.

Agregando: “La comuna, junto a un joven de nuestra localidad, ya está en proceso de fabricación las máscaras para que se pueda aplicar el ibuprofeono de sodio inhalado. Esta técnica está autorizada por una resolución del ministerio de salud de la provincia de Santa Fe”, señaló el mandatario local. Agregando que “También hemos conseguido, con aportes comunales, para que se pueda aplicar de manera gratuita las dosis de ibuprofeno, para que todo aquel a quién un médico le aconseje esta técnica, pueda acceder a ella; sin diferencia de si tiene o no recursos. Para nosotros, en Wheelwright, la salud es un derecho inalienable”.

Según enfatizó Gianetti “la medida se aplicará sólo con criterio médico, tanto en el Samco como en las casas de los particulares que lo requieran”.

“Queremos agradecer al doctor Gerardo Morales de Colón y al farmacéutico Pablo Echenique, ambos de la ciudad de Colón, a la Comuna y al SamCo de Arteaga que nos asesoraron”, concluyó.