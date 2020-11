CASI ANUNCIÓ LA REPAVIMENTACIÓN DE LA RUTA 50

La obra fue confirmada por el Jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, quién además comunicó al Municipio que el llamado a licitación se producirá mañana 4 de noviembre. Se invertirán más de 700 millones de pesos entre la repavimentación del tramo Ferré-Colón y bacheos desde las vías hasta el empalme con Ruta Nacional Nº 178.



Acompañado de funcionarios municipales y concejales, el Intendente Ricardo Casi anunció la repavimentación de la ruta provincial 50, una obra que estará a cargo del Gobierno Provincial que encabeza Axel Kicillof y que tendrá un costo de aproximadamente 700 millones de pesos.

El mandatario local enfatizó que “Todo lo que no hizo la ex gobernadora María Eugenia Vidal en cuatro años, lo está haciendo el gobernador Axel Kicillof en un año de mandato. No nos olvidemos que hasta tuvimos que realizar una acción judicial para que la ex gobernadora Vidal hiciera algo con el mal estado de la ruta. El gobernador está poniendo de pie a la provincia y el presidente al país. Y lo hacen cuando estamos atravesando una enorme crisis como es la pandemia por el Covid-19, más lo que se heredó del gobierno de Macri”.

Se estima que los trabajos comiencen en aproximadamente 60 días. Mañana miércoles se produciría el llamado a licitación.