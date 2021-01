AGITADA MADRUGADA CON AL MENOS 9 APREHENDIDOS

Como resultado de una madrugada de intensa actividad policial, hubo dos heridos, uno con arma blanca y otro con arma de fuego. Una moto fue incendiada intencionamente, daños agravados, desobediencias y lesiones con nueve aprehensiones.

Pasada la primera hora del año 2021, (todo recordó al 3 de agosto pasado). En la zona de las calles 56 entre 14 y 15 de la ciudad, se produjo una gresca en la cual resultó herido de arma blanca una persona mayor de edad de sexo masculino, el cual fue asistido en el lugar y luego trasladado al nosocomio local. En contrapartida, al agresor le incendiaron la moto en la esquina de calle 56 y 15, cuyo incendio fue sofocado por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios. En consecuencia, se iniciaron actuaciones con injerencia de la Fiscalía, por un lado ante el delito de lesiones y daño por el otro. Personal policial efectuó la aprehensión del portador del arma blanca, y secuestro de la misma; no así para con el pirómano. Recuperándose gran parte de la calma en ese sitio.

Al mismo tiempo, la “Promo 2021” comienza un festejo no permitido ni autorizado en lo que se denomina por las redes sociales: “La 17 al fondo”, lo que en principio, a pesar de no poder disuadirlos, porque habían superado el número 120 de concurrentes, sólo se les procede a brindar contención, en virtud de hallarse cercanos a la ruta. Hasta éste momento, la situación se encontraba controlada. Mientras que los de la “promo” prácticamente finalizaban el tradicional ritual, estando siempre contenidos, se sumaban de a poco, algún que otro asistente. Simultáneamente, alrededor de las 3.00 hs mañana, otra vez, en el mismo barrio que se había herido de arma blanca a un joven, pero a una cuadra de distancia, nuevamente se registraban conflictos, pero ésta vez de manera más grave, ya que de informaba la presencia de un herido de arma de fuego. Gravedad ésta que requirió la presencia de un 95% de los móviles policiales y personal disponible para la inmediata concurrencia a al lugar, quedando un solo patrullero en la Avenida 17 entre Ruta 50 y calle 62, lo que hizo práctico que una vez finalizado el ritual de los que egresarán éste año; se produjera la concurrencia de una multitud. Al mismo tiempo en el Barrio en el que se originó el herido de arma blanca; llega casi todo el personal policial encontrándose con un panorama de muchísimas personas y la ambulancia que emprendía marcha de urgencia al Hospital, con el herido de arma de fuego. Entre los muchos allí presentes, estaba el autor del “Daño” (el que incendió la moto y lesionó al hermano del propietario del rodado menor), a quién los policías lo aprehenden de inmediato. Al aprehenderlo, se ocasiona entre las personas en el sitio una “unión” que pasa a ser contra los uniformados, ya que un masculino inicia la acción de arrojar piedras a los móviles, rompiendo la óptica de un patrullero 0 KM inaugurado hace poco más de un mes por el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, masculino éste también aprehendido por los policías.

No conforme con ello, la trifulca continuaba hasta que un efectivo de la policía es golpeado en la boca por una femenina; procediéndose también a la aprehensión de la mujer. Calmadas las aguas; y aún en el lugar, se establece por dichos de varias personas que el herido de arma de fuego recibió un proyectil en el cuello y también se obtiene información sobre quién había sido el autor del disparo, ante ello la policía rápidamente efectúa la aprehensión del que accionó el arma de puño.

Todo éste tiempo en el lugar del conflicto, ocasionó que se desbordara la no permitida celebración de la Avenida 17. Paralelamente, en otro rincón de la ciudad, se hace efectiva la aprehensión de un hombre que violó la medida morigerada impuesta por la ley hace apenas menos de 15 días y; a pesar de ello la mujer pareja de quién se acercó más de lo permitido, acciona contra una efectivo policial que trataba de calmarla; razón ésta que provoca la aprehensión no sólo del masculino que rompió el perímetro, sino también la de la femenina.

Entre las 05:.00 y 05.30 hs, ya con la mayoría de los móviles en el Boulevard 17 realizando tareas de contención y de seguridad para con los más de 800 presentes; se distorsiona todo, cuando de repente comienza a distancia; “una lluvia de botellas” en contra de la Policía, violenta acción ésta la cual culmina con la ruptura de patrulleros y uniformados lesionados por el impacto de las botellas en sus cuerpos. Ésta actitud fue repelida con disparos de escopetas con posta no letales antitumulto (posta de goma) para poner coto a los impulsivos agresores que arrojaban botellas vacías y llenas en contra de la autoridad policial, sin poder identificar en el tumulto y la distancia, a los que “tiraban” los envases de vidrio en contra de los que hasta hacía instantes, resguardaban sus vidas con la contención que se brindaba.

También, se aprehendió a una mujer, que amenazó a una familia, quedando registrado éste suceso, en una grabación casera. Y por último, se trasladó a la Dependencia, a un masculino que fue señalado por sus pares, como un posible tirador de botellas.

Como corolario, se efectivizaron 9 aprehensiones quedando todos a disposición de la Justicia local, evitando así que los Colonenses, vuelvan a temer a delincuentes que creen tener la autoridad para decidir sobre otros.

El accionar de la Policía local, comandada por su Jefe de Policía Comunal, Comisario Adrián Oderda, presente en todos los conflictos de la madrugada, permiten demostrar a la ciudad, que de manera correcta, determinante y bajo lo normado por la Ley, se continuará trabajando rigurosamente y aprehendiendo o deteniendo a quien sea responsable de cualquier tipo de delito o falta, no permitiendo tolerancia ante la perpetuación de este tipo de acciones.