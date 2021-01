REPERCUSIONES ANTE LA POLÉMICA POR DICHOS DE ANSALONI

En la jornada de ayer miércoles, se viralizó un video en donde en pocos segundos el diputado nacional oriundo de nuestra ciudad hace referencia a la comunidad judía.

«Son como los judíos: no tienen patria, no saben dónde están», se oye por parte de Pablo Ansaloni en una reunión virtual junto a otros representantes del gremio Uatre donde no se conoce de qué estaban hablando ni por qué se discutía. .

El legislador nacional posteriormente emitió un comunicado pidiendo disculpas “Cuando hago mención a esa frase milenaria, sólo se refiere a la falta de territorio que por muchísimos años el pueblo Judio no tuvo.

Esa frase mal formulada la mencione dentro de una discusión queriendo ilustrar lo que estaba diciendo y NO en forma despectiva.”

En el video de casi 30 segundos se puede ver que se trata de una reunión virtual, y en una discusión con otro dirigente de Uatre.

“Buenos Aires 6 de enero de 2021

Comunicado:

en mi carácter de diputado Nacional quiero aclarar los dichos en un video que circula de forma mal intencionada sobre mi persona.

Ante todo realizo un pedido de disculpas a la querida comunidad Judía por los dichos sacado de contexto.

Cuando hago mención a esa frase milenaria, sólo se refiere a la falta de territorio que por muchísimos años el pueblo Judio no tuvo.

Esa frase mal formulada la mencione dentro de una discusión queriendo ilustrar lo que estaba diciendo y NO en forma despectiva.

Tengo mucho respeto y apoyo con toda convicción la lucha que vienen desarrollando en el país desde el lamentable atentado de la Amia.

Sin más, reitero la disculpas a toda LA COMUNIDAD JUDIA y a quien se haya sentido ofendido.

A disposición.

Pablo Ansaloni

Diputado Nacional”

REPERCUSIONES EN COLÓN

Tanto el partido Fe como desde el radicalismo a través de sus representantes locales se manifestaron a través de comunicados en redes sociales.

Por un lado, Mariela Luciani, concejal del espacio que lidera a nivel nacional Pablo Ansaloni señaló entre otras expresiones que “Como colonense, me duele ver que el nombre de nuestra ciudad aparezca en los medios nacionales por una situación así, me da mucha tristeza.”.

Y por el otro lado, integrantes de la Unión Civica Radical también hizo público un parte con su postura.

“Ante las públicas declaraciones vertidas en los medios por el Diputado Nacional Pablo Ansaloni, las autoridades del Comité Radical Leandro N. Alem de Colón, manifiestan un enérgico repudio y un absoluto rechazo a estás expresiones denigrantes, antisemitas y discriminatorias.

Es una situación muy seria y de gravedad institucional teniendo presente el carácter de Legislador Nacional del Sr. Ansaloni.

Lamentamos profundamente haber compartido espacio político, aunque ya nada nos asombra de esta clase de políticos, tan diferente en ideales y valores de los que se encolumnan detrás de nuestro Partido Radical.

Gerardo Velasco.

Pte. UCR Colón.

Guillermo Alonso.

Vice Pte. UCR Colón.”