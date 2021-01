LISTADO DE AUXILIARES: NO SE INSCRIBIRÁN NUEVOS ASPIRANTES

A través de una resolución de la Dirección General de Cultura y Educación, el Consejo Escolar de nuestra ciudad comunica que no se abrirá una nueva inscripción. Se dará continuidad a la utilización de los listados 2020. Por tal motivo, se considerarán automáticamente inscriptos a los aspirantes que constan en el listado 2020.

Se informa mediante RESOC-2021-1-GDEBA-DGCYE, desde Consejo Escolar Colón, a los Auxiliares de la Educación que se encuentran inscriptos en los listados 2020 y a los aspirantes, que la Dirección General de Cultura y Educación ha decidido establecer un procedimiento excepcional con las siguientes características:

1. No se inscribirán nuevos aspirantes para los listados 2021. (Art. 2, Inc. a)

2. Se dará continuidad a la utilización de los listados 2020 (Art. 1). Por tal motivo se considerarán automáticamente inscriptos a los aspirantes que constan en el listado 2020.

3. No deberán presentar documentación que ya esté cargada. Si no tienen que presentar ninguna documentación, no acercarse al Consejo Escolar.

4. Actualización de puntaje: Se actualizará con las CAPACITACIONES CERTIFICADAS a DICIEMBRE de 2019 (Art. 2, Inc. b) y con la certificación de servicios prestados desde el 01/08/19 AL 20/03/20. Deberán acercar dicha documentación desde mañana 19 de enero hasta el 7 de febrero de 2021 de 10 a 12hs, de lunes a viernes, por Mesa de Entradas en un folio con fotocopia de DNI, fotocopias de las capacitaciones y original; y certificación de servicios y fotocopia.(TODA LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR DEBERÁ SER POR DUPLICADO)

5. El listado provisorio para el año 2021, será concluido dentro de los quince (15) días posteriores al cierre de la entrega de la documentación.

6. El período de exhibición y reclamos lo informaremos una vez que tengamos el listado provisorio impreso.

*Cursos inherentes al cargo: Cocinero/a de Comedores Escolares; Manipulación de Alimentos; Limpieza institucional; El trabajo del Auxiliar en Inst. Educ.; Elaboración y Conservación de Frutas y Hortalizas; Cocinero para Restaurante Módulos I Básico; Cocinero para Restaurante Módulo II y III; Elaboración de Alimentos a Base de Soja; Gestión y Abordaje Integral del Servicio Alimentario Escolar. Dictados todos por los CFP de la DGCyE; DIEGEP; Dirección de Educación Agraria; Ministerio de Salud o Ministerio de Desarrollo Social de PBA.