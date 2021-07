ENTREGARÁN EN COLÓN 35 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

La novedad fue confirmada por el concejal Roque Spagnuolo, quien manifestó en la última sesión sentir satisfacción al informar que este viernes de la mano de Marcelo Villarreal, Director Nacional de la Agencia Nacional de Discapacidad llegarán más de treinta pensiones no contributivas.



El edil del Frente de Todos señaló que desde el gobierno nacional se está trabajando en todos los ámbitos para garantizar la protección de los derechos de las personas con discapacidad. Entre ellos, la recuperación de unas 36 mil pensiones no contributivas que durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri no fueron tramitadas.

Spagnuolo confirmó que visitará nuestra ciudad Marcelo Villarreal para hacer entrega al intendente municipal Dr. Ricardo Casi del beneficio a 35 personas.