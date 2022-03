APERTURA DE SESIONES ORDINARIAS DE LA LEGISLATURA BONAERENSE

En la noche del miércoles se llevó a cabo la apertura de sesiones ordinarias en la Cámara de Diputados con la palabra del Gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Al inaugurar la 150° Asamblea Legislativa en la Legislatura provincial de la ciudad de La Plata, en un mensaje que se extendió durante casi 3 horas e incluyó un pormenorizado detalle de lo realizado en los dos primeros años de su Gobierno en un contexto de pandemia, Kicillof destacó las medidas que ya están en marcha y comenzaron a generar “recuperación económica” como parte del plan “6×6” que llevará a la transformación provincial con inclusión y justicia social.

Pidió un minuto de silencio por los fallecidos por Covid, por las personas que mueren en la guerra de Europa y también, a 40 años de la guerra de Malvinas, para los caídos “a los que nunca olvidaremos”.

“Les quiero pedir también un inmenso aplauso para nuestros médicos y médicas, enfermeros y enfermeras, camilleros, ambulancieros, personal sanitario, vacunadores y vacunadoras, fuerzas de seguridad, bomberos; que han arriesgaron sus vidas y nos han cuidado”.

Kicillof señaló que asumió en el Gobierno provincial hace dos años y tres meses, con una Provincia “que arrastraba problemas serios estructurales, una inmensa deuda, déficit de todo tipo y postergaciones desde hace demasiado tiempo”.

Su discurso apuntó a recordar sus inicios en el gobierno hace dos años y tres y la aparición de la pandemia mundial, lo que derivó en un cambio de prioridades a la hora de gobernar. La salud como principal eje.

También, repasó lo que se realizó durante esta primera mitad de mandato teniendo en cuenta el escenario en el que se estaba reforzando los centros sanitarios, el servicio alimentario escolar y la posterior campaña de vacunación.

Axel Kicillof se comprometió a que los próximos 6 años serán de “recuperación y mayor desarrollo”, y que “no habrá ningún tipo de ajuste”.

Consultada por este medio la diputada colonense Fernanda Díaz remarcó que el eje de gobierno y destacado en los distintos presupuestos aprobados la inversion en la obra publica sobre todo y en la ayuda al sector productivo.

ANUNCIOS

Programa de pavimentación e iluminación integral en el Conurbano Bonaerense: se prevé la pavimentación de 10.000 cuadras durante este año y 20.000 cuadras durante el año 2023. ” Eso sí, hay muchas que requieren estudios por cuestiones hidráulicas, etc, ya lo vamos a abordar y lo vamos a hacer con todos los intendentes de la Provincia. No vamos a discriminar, como no lo hemos hecho hasta ahora, entre oficialistas y opositores. es un trabajo colectivo, es algo que no puede seguir así.”

Programa de Reparación de Escuelas, Hospitales, Registros de las Personas y Construcción de Casas de la Provincia.

Programa de Integración Provincial, Arraigo y Desarrollo Agrario. El objetivo de este programa es que se pueda vivir bien en el interior de la Provincia, y cuando digo bien es con igualdad de oportunidades.

Plan Integral de Seguridad, que tiene que ver el reclutamiento de 20 mil nuevos agentes para la PBA.

Relanzamiento del IOMA. El Instituto tiene 60 años de vida y hace 30 que sufre deterioro sostenido. En el año 2019, de todos esos 30 años, fue la segunda vez tuvo su segundo déficit después del año 2001. “Recibimos a la obra social endeudada. Vamos a ejecutar un plan integral que empieza por la modernización y digitalización de todos los trámites con el objetivo de agilizar y automatizar la atención y el servicio. Invirtiendo en profesionales, infraestructura y ampliación de coberturas y medicamentos.

Vamos a lanzar el Plan “IOMA Cobertura al 100%”, para prestaciones en el nivel de atención primario, medicamentos ambulatorios, para atención médica pasando de 7 mil médicos a 10 mil. Y para reducción del gasto de bolsillo de afiliados; creando 200 nuevos policonsultorios de IOMA con cobertura del 100% en toda la PBA.”

La aplicación “Mi PBA”. Es una aplicación en la cual le vamos a dar un puerto de acceso a todas las prestaciones que tiene hoy la Provincia.

El Plan para la Digitalización y Formación Laboral de los Jóvenes. “Vamos a entregar computadoras personales, en este año y en el que viene, a 270.000 estudiantes secundarios. Los que terminan van a tener su computadora personal para que también sirva para la formación profesional, porque se van a dar cursos gratuitos en la PBA a través del sistema de formación público para salida laboral. Y al mismo tiempo créditos a tasa subsidiada y no reembolsables a los que quieran recapitalizar emprendimientos y unidades productivas.”

Turismo Todo el Año y en Toda la Provincia. “Necesitamos que el turismo no sea un tema de unos pocos meses de temporada alta. Necesitamos promocionar, ayudar, subsidiar, dar crédito al turismo para que el turismo sea todo el año y en toda la PBA.”

Por último el programa Educación que Transforma. “Tenemos que garantizar el derecho social a la educación de calidad”. “No quiero abundar en esto pero estamos abriendo escuelas técnicas de nuevo, después de los cierres abriendo escuelas técnicas”.

El gobernador además hizo 4 anuncios en relación a lo que se viene.

Se avanzará en un aumento del número de beneficiarios que acceden al boleto estudiantil en el conurbano y en el interior de la provincia de Buenos Aires, pasando de 2 mil millones a 3,500 millones en Boleto Estudiantil.

Se firmó un fondo para el fortalecimiento de la infraestructura portuaria bonaerense con US$2 mil millones de dólares.

El tercer anuncio tiene que ver con el programa Mesa Bonaerense que es un módulo alimentario escolar especial. Un módulo extraordinario para la seguridad alimentaria, que va a llegar a más de dos millones de familias de la

PBA.

“Y después dos anuncios, para terminar, que hacen al Banco de la Provincia de Buenos Aires. “Desde la crisis de 2001, el Banco Provincia está en situación irregular, está en un plan que se llama, del BCRA; Encuadramiento y Regularización”, 21 años en situación irregular. Esto le impone límites a la actividad bancaria e implica una supervisión permanente del BCRA”. Kicillof adelantó que se va a enviar un proyecto para transferirle al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires la titularidad de las 3 compañías de seguros del Grupo Provincia, de forma de dar cumplimiento con el último requisito normativo del Banco Central.

El grupo asegurador va a ser estatal pero no propiedad del Banco, sino del Gobierno Provincial.

Por último, desde hoy rige Cuenta DNI 13 a 17. Todos los jóvenes entre 13 y 17 años van a poder abrir su caja de ahorro y realizar todas las operaciones desde el celular, llevando adelante una verdadera e integral política de

inclusión financiera que va a permitir, pagarle a los titulares del Progresar de forma 100% digital.

Para cerrar señaló que cuenta con los 135 intendentes “para realizar esta urgente y necesaria tarea de empezar a dar vuelta la historia, y con el respaldo de nuestro gobierno nacional”.