BRINDARÓN UNA CHARLA SOBRE ANSIEDAD Y DEPRESIÓN

El pasado sábado se llevó a cabo la charla de “ansiedad y depresión” organizada por la Juventud Radical, dictada por la licenciada en psicología Virginia Bolasell, especializada en Transtornos de Ansiedad y en Terapia Sistémica Cognitiva Conductual.

La misma tuvo lugar en el comité radical donde se hicieron presentes un gran número de personas, las cuales se las vio muy atentas y con ganas de compartir distintas experiencias.

La charla duro aproximadamente una hora y media donde la licenciada respondió todas las preguntas realizadas por los presentes.

Queda claro que las problemáticas relacionadas a salud mental afectan mucho a nuestra sociedad, es por eso que en necesario tener estos espacios donde se pueda hablar, abordar y dar tratamiento.

“La primero a destacar es la importancia de hablar de salud mental, entender que es necesario pedir ayuda, que hay muchos tipos de terapias que pueden ayudarnos a mejorar nuestra calidad de vida.

Los trastornos de ansiedad están a la orden del día porque vivimos en un mundo muy acelerado que nos exige ser productivos y estar en todas partes a la vez y a su vez nos deja muy poco tiempo para procesar nuestras emociones. Esas emociones no dichas y no expresadas del modo que sea, terminan lastimándonos internamente. Empiezan a condicionar nuestro pensamiento y nuestro accionar.

La angustia, el miedo y el dolor, son parte nuestra, no tenemos que eliminarlo de nuestra vida, es necesario que las aceptemos y las vivamos para que no se transformen en síntomas. No podemos elegir qué sentir pero si podemos trabajar cómo gestionar eso que sentimos.

La ansiedad es una respuesta humana que no hay que eliminar, hay que aprender a manejarla y desde la psicoterapia se aprende a trabajar desde el sistema de creencias (a nivel cognitivo) buscando estrategias en el día a día de la persona (nivel conductual) para lograr un buena gestión de emociones (nivel emocional/síntoma).“, señaló la licenciada Virginia Bolasell