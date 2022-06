CAMPAÑA “AVISÁ AL SENASA”

El organismo recuerda a productores, veterinarios y viajeros cómo colaborar en la prevención de enfermedades de los porcinos ausentes en Argentina.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), en el marco de su campaña de prevención y notificación de enfermedades de los animales “Avisá al Senasa”, recuerda los principales signos clínicos de las enfermedades porcinas de las cuales Argentina es país libre y cómo podemos prevenirlas y notificarlas.

¿Qué enfermedades de los porcinos no están presentes en nuestro país?

Peste porcina clásica (PPC) y síndrome respiratorio reproductivo porcino (PRRS) son enfermedades presentes en varios países de Asia, África, Europa y América, pero no en Argentina. Peste porcina africana (PPA) se encuentra en plena diseminación en el mundo, y a fines de julio de 2021 se confirmó su presencia y diseminación en República Dominicana y Haití.

¿Qué deberíamos observar en los cerdos si estuvieran afectados?

La peste porcina clásica y la africana producen signos similares: fiebre, depresión, amontonamiento, disminución del apetito, vómitos, diarrea, enrojecimiento de la piel de las orejas, abdomen y patas, manchas en la piel, abortos y alta mortandad.

El síndrome respiratorio reproductivo porcino afecta primero a las cerdas preñadas, en las que produce abortos y lechones nacidos muertos, y en algunos casos, orejas cianóticas (de color azulado). Además, provoca problemas respiratorios en lechones o en cerdos de engorde y mortandad elevada, especialmente en el destete.

¿Cómo se produce la transmisión de estos virus entre los porcinos?

La transmisión entre porcinos se produce principalmente por contacto directo y en menor medida, por heces, orina, semen o secreciones, insectos vectores (moscas y mosquitos) y por vía aerógena a distancias cortas. Los jabalíes y cerdos silvestres juegan un rol preponderante en la distribución de la peste porcina africana y la clásica.

¿Cuál podría ser la principal vía de ingreso de estos virus al país?

La principal vía de ingreso de estos virus al país podría ser a través de alimentos, vehículos y/u objetos (vestimenta, instrumental veterinario, herramientas, entre otros), y a través de cerdos silvestres.

En las granjas, la enfermedad podría ingresar por introducción de nuevos animales, animales silvestres, material reproductivo –semen y embriones- y personas o elementos contaminados con virus.

¿Cómo podemos colaborar para prevenir el ingreso de estas enfermedades a nuestra producción?

Si cría o posee cerdos:

-No ingrese a su granja animales, material reproductivo ni subproductos sin certificación sanitaria.

-No permita el ingreso de personas ajenas a la granja.

-No intercambie equipos, maquinarias y elementos con otros establecimientos porcinos.

-Implemente un cerco perimetral que separe los cerdos en producción de otros animales domésticos y silvestres.

-Implemente barreras sanitarias en el ingreso a la granja, a través del cambio de ropa y botas, el uso de pediluvios y rodoluvios, la limpieza y desinfección.

-Implemente un sistema de limpieza y desinfección de vehículos. Asimismo, el lugar de carga y descarga debe estar alejado del área donde se alojan los animales.

-No alimente a los cerdos con residuos domiciliarios comunes.

-Si los alimente con desperdicios de la industria alimenticia, sométalos a un proceso térmico según la Disposición Nº 360/21.

-Manténgalos libres de ectoparásitos.

-Mantenga actualizado un libro de registros de visitas y vehículos.

-Si encuentra uno o más jabalíes muertos, notifique al Senasa.

¿Cómo podemos colaborar para prevenir el ingreso de estas enfermedades al país?

Si usted viene del exterior:

-No ingrese a Argentina carne de cerdo ni sus derivados (jamón, chorizos, salames), excepto jamón ibérico sin hueso y envasado al vacío procedente de España.

-No está permitido el ingreso de cerdos vivos ni de semen porcino sin la autorización del Senasa.

-Si estuvo en granjas porcinas o en contacto con cerdos silvestres, evite el contacto con cerdos de nuestro país.

Todos podemos colaborar con el sistema de detección precoz de enfermedades. Para notificar una mortandad o sospecha de enfermedad en porcinos domésticos o silvestres, puede utilizar los siguientes canales:

-En las oficinas del Senasa

-Comunicándose con el Centro Regional Buenos Aires Norte, en la ciudad de Chivilcoy, a los teléfonos: (02346) 436171/72//3.

-A través de la app “Notificaciones Senasa”, disponible para el sistema Android.

-Enviando un correo electrónico a notificaciones@senasa.gob.ar.