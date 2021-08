COLÓN INCLUÍDO EN EL PROGRAMA CASA PROPIA

Se trata de una serie de líneas de créditos para la construcción de viviendas. Pueden inscribirse familias que perciban un salario mínimo móvil y vital.

El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación reabrió el pasado miércoles la inscripción para que familias de todo el país que perciban un salario mínimo puedan acceder a un crédito hipotecario a través de la línea Créditos Casa Propia y comenzar a construir sus viviendas.

Sobre esta nueva instancia de inscripciones, el ministro Jorge Ferraresi señaló que “las políticas públicas tienen que llegar para quedarse y esa es la idea de estas iniciativas que llevamos adelante junto a todo el Gabinete nacional, y a los gobiernos provinciales y municipales”.

Vale resaltar que no requerirá ahorros previos y podrán inscribirse quienes cumplan los requisitos detallados en las bases y condiciones que están disponible en la página web del programa (www.argentina.gob.ar/habitat/casapropia/construccion).

Por otra parte, Ferraresi, junto al secretario de Desarrollo Territorial, Luciano Scatolini, entregó créditos hipotecarios para construcción de la línea Créditos Casa Propia en municipios de la Provincia de Buenos Aires, entre ellos Colón, también Arrecifes Baradero y San Pedro. En ese sentido, también participó el Intendente Ricardo Casi por video conferencia desde Buenos Aires en tanto que los propios beneficiarios lo hicieron desde el salón oval de la Municipalidad.

Requisitos

-Ser argentino/a natural o por opción, o extranjero con residencia permanente.

-Contar con Documento Nacional de Identidad vigente.

-Contar con ingresos provenientes de trabajos formales, jubilaciones y/o pensiones. La suma de los ingresos mensuales netos del grupo familiar deberá estar entre los $27.000 y $175.000.

-Tener entre 18 y 64 años al momento de la inscripción.

-No ser propietarios/as o copropietarios/as de bienes inmuebles, con excepción de los casos previstos en las Bases y Condiciones.

-No registrar antecedentes financieros desfavorables en los últimos 9 meses.

-No encontrarse inhibido/a.

-Registrar 12 meses de antigüedad en la actividad (empleados/as e independientes).

-No se admitirán terrenos que: se encuentren en barrios cerrados o privados, que su tasación supere los $3.500.000, o que no sean de titularidad de los/as solicitantes (salvo familiares directos). El terreno deberá estar escriturado antes del 31/8/2021, salvo que el terreno provenga de un organismo público.

-Solo será posible construir los Modelos de Viviendas del Programa (a excepción de quienes construyan al fondo o arriba de la casa de sus padres). La construcción deberá destinada a la Construcción de vivienda única, familiar y de ocupación permanente y no superar los 60 m2 de superficie.

-Se admitirán terrenos de titularidad dominial de los padres o hijo de alguno de los solicitantes, en tanto en el mismo se encuentre ya construida una vivienda.

Cotitularidad

-Los y las participantes podrán incluir solo un/a cotitular, al que deberán estar unidos/as por alguno de los siguientes vínculos:

-Matrimonio, en este caso, el/la cónyuge será considerado/a cotitular automáticamente.

-Unión convivencial.

-Unión de hecho, siempre que coincidan los domicilios declarados por el/la titular y cotitular.

-Todas las notificaciones en el marco de las presentes bases y condiciones serán realizadas a la dirección de correo electrónico declarada por el/la participante en el formulario de inscripción.