COLONENSES ADVIERTEN SOBRE PRESENCIA DE ALACRANES

Distintos vecinos manifestaron en redes sociales haber encontrado al menos un alacrán en sus viviendas. Hasta ahora son todos del tipo no venenosos. Ante la picadura de cualquiera de su tipo concurrir al Hospital Municipal.



El alacrán no suele atacar al ser humano, pero al sentirse amenazado activa sus mecanismos de defensa y puede picar con la capacidad de fraccionar el veneno en función del tamaño de su agresor o presa, por eso sus picaduras en niños tienen mayor gravedad. En los últimos 18 años se produjeron unas dos muertes al año, la mayoría entre jóvenes y adultos mayores.

Miden entre 4 y 12 centímetros de largo, durante el día se ocultan debajo de piedras, ladrillos, troncos o grietas en pisos y paredes y se alimentan de insectos como cucarachas y arañas a los cuales caza utilizando sus pinzas y a veces usa su veneno para inmovilizar a la víctima.

¿Cómo prevenir las picaduras?

– No caminar descalzo.

– Revisar calzado y vestimenta antes de vestirse.

– No dejar ropa ni sábanas que cuelguen alcanzando el nivel del piso.

– Manipular la basura con guantes, evitar que se acumule y mantenerla alejada del suelo.

-Manipular la leña desde el exterior con precaución y utilizando guantes. Ingresar sólo la que se usará en el momento.

– Realizar siempre tareas de orden y limpieza con mucho cuidado. Usar guantes adecuados y botas.

¿Qué hacer si un niño o adulto resulto picado?

– Los niños son los que corren mayores riesgos porque cuanto menor sea el peso mayor daño a la salud.

– La reacción inmediata de “dolor punzante e intenso” nos ayudaría a indicar que puede tratarse de un posible caso de alacranismo.

– Los síntomas que presenta una persona que fue picada son: intenso dolor en el lugar de la picadura, luego avanza con palidez, náuseas, vómitos y palpitaciones.

– Un niño picado mostrará un llanto y expresión de dolor inconfundibles para el adulto.

– Ante todo, hay que guardar la calma y recurrir de forma urgente a un centro médico.

– La premisa es actuar deprisa porque cuanto antes se llegue al hospital mayores probabilidades de salvar la vida de un niño.

– Si no fuera posible capturar al alacrán, se sugiere tomar fotos del ejemplar y mostrar al médico, de lo contrario no se demore y acuda al hospital.

– Si no lo ve, no pierda el tiempo buscando el alacrán ni tampoco observando si es una especie peligrosa o no. El tiempo es muy valioso en los momentos iniciales.

– No recurra a medicinas caseras pensando que aliviarán el dolor. Utilice ese tiempo para llevar al niño al hospital.