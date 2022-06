COMENZÓ EL JUICIO A MAFALDA SECRETO POR EL HOMICIDIO A SU PAREJA

El pasado lunes comenzó el debate oral contra Mafalda Secreto, quien el 30 de mayo de 2019 mató a su pareja como consecuencia del maltrato sufrido durante su relación con Jose Luis Arena.

Los jueces Guillermo Burrone (presidente); Gladys Hamue y Alejandro Salguero encabezan el debate oral y público por el homicidio de Jose Luis Arena. La única imputada por el hecho Mafalda Secreto de 65 años.

La acusación estuvo a cargo del fiscal Dr. Ignacio Uthurry de la Fiscalia Descentralizada N° 2 acompañado por el instructor Dr. Gabriel Briñón. Desde esta parte en sus alegatos indicaron que van a demostrar la responsabilidad penal de la imputada en el homicidio de su pareja. “Este Ministerio Público intentará acreditar, con la prueba que se produzca en este debate y la que se incorpora por lectura, dos episodios. El primer hecho es que entre las últimas horas de la noche del 30 de mayo de 2019 y las primeras horas de la madrugada del 31 de mayo de 2019: en el interior de la vivienda de calle 11 de Colón, Mafalda Beatriz Secreto efectuó un disparo de arma de fuego a su pareja conviviente José Luis Arena. El proyectil impactó a la altura del maxilar derecho y le provocó un shock hipovolémico e hipoxia por compresión. Estas lesiones fueron la causa directa del fallecimiento. El segundo hecho es que Mafalda Beatriz Secreto tuvo en su poder un revólver calibre 38 y otro calibre 32 sin autorización legal. La fiscalía le imputa los delitos de homicidio agravado por el vínculo y por el uso de arma y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil“, manifestó en su alegatos Uthurry.

Por el otro lado, la defensa de Secreto a cargo de la reconocida abogada Dra. Raquel Leyenda junto a su asistente Agustina Valencia indicó que “A lo largo del debate quedará en evidencia que durante el proceso nadie se preguntó quien era en vida José Luis Arena. Mafalda Secreto siempre estuvo a disposición de la Justicia y nunca negó el hecho. Un disparo que la imputada nunca negó. Nunca puso en duda la autoría”. Agregó que “dar muerte a una pareja es algo realmente muy terrible. Es el delito con mayor pena prevista en nuestro Código Penal. En el caso de Mafalda Secreto esto pudo haberse evitado”.

“Ella hace una denuncia por violencia de género que la hizo descalza; como algunos testigos van a declarar. Ella vivía una violencia terrible. La denuncia fue escueta y lo mínimo que podía declarar una mujer. Luego retiró la denuncia, pero nadie se preguntó ¿Por qué Mafalda Secreto, como un montón de mujeres, retiró la denuncia? No se siguen las causas de cada una de esas mujeres que fueron a hacer una denuncia y después la retiraron. La llamaron varias veces a la casa y atendió Arena. Ella atendía sin poder hablar, pero a nadie le preocupó. Simplemente lo dejaron así.”

Leyenda además, señaló que Mafalda Secreto tenía 62 años en ese entonces, y “la vagina de una mujer de 62 años deja marcas como cicatrices. No es una parte del cuerpo humano que se va rehabilitando como a los 20 años. No. Lamentablemente cada penetración forzada o cada relación sexual deja una marca ginecológica. Esas marcas no pudieron ser observadas porque en ningún análisis ginecológico”.

“Tampoco se le hicieron pruebas bioquímicas para saber como estaba: ¿Qué habría consumido? ¿Qué habría tomado? Y tampoco se le examina la cabeza para determinar las lesiones en el cuero cabelludo. Ella tenía importantes alopesías como consecuencias de las agresiones de Arena, quien la tironeaba de los pelos. Ella tenía sangre en el cuero cabelludo. Había marcas, pero nadie las ve porque Mafalda no era la víctima. Hay una frase que dice que ´estaba ubicada en tiempo y espacio´. Si hay algo que Mafalda no tenía era ubicación de tiempo. No sabía si era lunes; no sabía si era martes o si era sábado ¿Por qué? Porque él la tenía absolutamente encerrada. Vivía una privación ilegal de la libertad. O sea tenía conciencia de lugar y del espacio donde se encontraba ¿Tenía conciencia de tiempo? No. La respuesta es no.”

Resaltó que en esta causa se sabe que ella ha disparado y que queda por preguntar si es antijurídica la acción cometida por Mafalda Secreto. ¿Es anti jurídico o no es anti jurídico? ¿Hay justificaciones para lo que hizo o no hay justificaciones? ¿Qué pasó antes del disparo? Para que una mujer de 62 años, quien toda la vida trabajó, que estuvo a disposición de la Justicia y pagó sus cuentas: de golpe esa mujer se convierta en una asesina ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo un ser humano se convierte en una sola noche en la persona que dispara?”, se preguntó la defensora de Secreto.

En cuanto, a lo que pasó después del disparo que le provocó la muerte a Arena, Raquel Leyenda expresó que “poco importa lo que hizo Mafalda Secreto después jurídicamente. Respecto a la personalidad de Mafalda Secreto y los motivos por los cuales disparó: serán los psiquiatras y psicólogos quienes nos van a decir porque disparó. No hay contradicciones entre los peritos de parte ni los peritos de oficio”

“No me importa morir. Tenía terror a lo que Arena pudiera hacer aún después de la muerte. Mafalda nos va a contar el tipo de amenazas que recibía y el terror a morir y dejar sola a su familia”, concluyó Raquel Hermida Leyenda en su alegato.

Posteriormente en esa primer jornada del debate declararon siete testigos propuestos por la parte acusadora. Los testimonios de la audiencia desarrollada el lunes fueron de personas vinculadas familiarmente a la víctima, José Luis Arena.

Las declaraciones no brindaron mayores detalles al episodio en si; salvo una versión inédita de la sobrina; quien dijo haberla visto una vez a Secreto efectuar un disparo con un arma. Durante la instrucción y el proceso no declaró nada de eso.