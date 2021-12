CONMEMORACIÓN POR EL BICENTENARIO DE LA CREACIÓN DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Tuvo lugar ayer en el Polo Cultural un acto de reconocimientos para el personal policial de nuestra ciudad al cumplirse 200 años de la creación de las fuerzas policiales y la celebración por el día de la policía. Actividad que se replica en todos los distritos bonaerenses.



Se contó con la presencia de las autoridades policiales Comisario Adrián Oderda, Jefe Comunal de la Policía de Seguridad; el Sub Comisario Marcos Velázquez, Jefe de la Estación de la Policía de Seguridad Comunal Colón; Oficial Principal Pablo Barbieri, 2° Jefe de la Estación de la Policía de Seguridad Comunal Colón; Oficial Principal Jacqueline Rivadeneira, Jefa de la Comisaría de la Mujer y la Familia de Colón; Comisario Mayor José Luis de Paolo, Coordinador Zonal de Policía de Seguridad; Comisario Inspector Stella Maris Jaime, Coordinadora Zonal de Políticas de Género; Comisario Mariano Rodríguez, Jefe del Comando de Prevención Rural de Colón; Subcomisario Julio Ramos, Jefe de la Subdelegación Departamental de Investigaciones en Función Judicial Colón; Oficial Principal Diego Fernández, Jefe de la Policía de Seguridad Vial de Colón; Presbítero Adrián Calligani, Capellán de la Jefatura Departamental Pergamino.

Además de funcionarios municipales como el Secretario de Hacienda, Contador Raúl Casi, Secretario General y de Coordinación Mauricio Coliqueo y el Secretario de Seguridad Marcelo Battaglia. En representación del sector judicial se contó con la presencia de la Instructora Dra. Claudia Collezzini.

Durante el transcurso de la ceremonia se hicieron presentes las banderas nacional y provincial portadas por personal de Comisaria de la Mujer y la Familia de Colón, abanderada Oficial Subayudante Camila Aguirre y escoltas: Oficial Ayudante Luciano Lucero y Oficial Subayudante Carolina Álvarez, y por personal de la Estación de Policía de Seguridad Comunal Colón, abanderado: Sargento Lucas Ramírez y escoltas Oficial Subayudante Natalia Alegre y Oficial Subayudante Iara Mariani, respectivamente.

También, se realizó un minuto de silencia en homenaje a policías caídos en cumplimiento del deber. Luego, tuvo lugar la bendición de los diplomas y recordatorios por parte del Capellán de la Jefatura Departamental Pergamino, Presbítero Adrián Calligani.

A continuación, se inició con la entrega de premios en general de diplomas de honor al mérito, estímulo y medallas de reconocimiento al personal policial por su actuación durante el presente año.

El primer llamado fue para los oficiales de la Estación de Policía de Seguridad Evelyn Mariana Ruiz y Roberto Carlos Segovia quienes el pasado 11 de Abril de este año, concurren a un llamado de emergencias a un domicilio de nuestra, en el cual una mujer estaba con intenciones de quitarse la vida. Se entrevistan con familiares, los que ponen en conocimiento a los efectivos, que la mujer habla dejado un escrito de despedida. Inmediatamente y en virtud que la mujer estaba encerrada dentro del domicilio con la puerta con llave, el Oficial Segovia rompe la puerta de acceso, logrando abrirla de forma parcial, por estar obstruida por una silla, e ingresa a la habitación con un familiar de la femenina. Logran avistar que la señora se encontraba de rodillas, con ataduras de un cable a su cuello, por lo que velozmente, la Oficial Ruíz solicita una ambulancia para su asistencia médica. Mientras tanto, el Oficial Segovia advierte signos vitales de la mujer y, rápidamente, sin dudarlo la toma entre sus brazos y la levanta reduciendo de éste modo la tensión de la fuerza del cable, al mismo tiempo que el familiar corta la atadura con un cuchillo, logrando con ello que la señora respire. Por otro lado, al unísono se aguarda el arribo de personal médico, la Oficial Ruiz aborda la situación de conmoción familiar conteniendo a la hija de la victima y; a su vez realizando perímetro externo para evitar que otras personas ingresen al domicilio y dificulten un óptimo accionar. A los pocos minutos, llega la ambulancia y trasladan a la mujer al Hospital Local, donde tras la asistencia, salvan la vida de ésta femenina. Tanto Ruiz como Segovia, mostraron un correcto y excelente desempeño en resguardo y protección de la vida de terceros, enalteciendo así a la Institución Policial. En virtud de ello; el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Doctor) Sergio Berni y el Jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Comisario General Daniel Alberto García otorgan el DIPLOMA DE HONOR con PREMIO AL MÉRITO.

Seguidamente, fueron convocados para recibir sus premios al Mérito y Estímulo a la Superioridad policial a la Comisario María Elena Mantegna, la Oficial Ayudante Natalia Ivon Sosa, la Sargento Joana Belén Alegre, el Sub Comisario Sebastián Lujan Suarez, el Oficial Jorge Pablo Barbieri, el Oficial Inspector Lucas Orlando Vega, la Oficial SubAyudante Cynthia Elizabeth Ledesma, el Oficial Esteban Ignacio Brigante, la Oficial SubAyudante Natalia Estefanía Alegre, la Oficial SubAyudante Iara Angelina Mariani, el Oficial SubAyudante Raúl Ricardo Alfonso, el Teniente Primero Héctor Osvaldo Frigerio, el Teniente José María Berutti, el Subteniente Marcelo Iván Cepeda, el Sargento Guido Ramon Uyemas, el Sargento Lucas Manuel Ramírez, la Sargento Angelina Salomón, la Sargento Mariana Natalín Becerro, el Oficial Agustín Ezequiel Ojeda, la Oficial de Policía Gisela Ferreyra, la Oficial de Policía María Paula Gómez, la Oficial de Policía Juliana Balcells, la Oficial de Policía Gisela Noemí Díaz, la Oficial de Policía Micaela Victoria Pérez, el Oficial de Policía Gustavo Ezequiel Pérez, el Oficial de Policía Mauricio Nicolás Fernández, el Sub Comisario Pablo Ángel Faraonio, el Oficial Principal Néstor Jesús Muchutti, el Oficial Ayudante Luciano Andrés Lucero, la Oficial Sub Ayudante Carolina Jacquelina Álvarez, la Oficial SubAyudante Camila Aguirre, la Oficial Ayudante Daiana Soledad Reyes, la Teniente Lucrecia Luján Bartolussi, la Sargento Silvia Mariela Ayala, la Oficial de Policía Ana Laura Ferrari. la Oficial de Policía Micaela Taffirelli, la Oficial de Policía Rocío Magalí Balaguer, la Oficial de Policía Adriana Mamani, la Oficial Inspector Marta Laprida, el Sub Comisario Marcos Lorenzo Velázquez por su desempeño en la función de Jefe de Estación, la Oficial Principal Jacqueline Rivadeneira por su desempeño en la función de Jefa de la Comisaría de la Mujer y la Familia de Colón, a la Coordinadora Zonal de Políticas de Género Comisario Inspector Stella Maris Jaime en reconocimiento a la labor policial, el Oficial Principal Jorge Pablo Barbieri por su desempeño en la función de 2° Jefe de Estación y reconocimiento a la labor policial, el Comisario Adrián Oderda por su dedicación y compromiso en post del resguardo del personal policial a su cargo.