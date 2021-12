CONVOCAN A ASAMBLEA PERMANENTE EN DISTINTAS ÁREAS MUNICIPALES

La medida es convocada por el gremio ATE Seccional Regional (Pergamino – Rojas y Colón) para mañana martes 14 de diciembre de 05.00 hasta las 09.30 hs hasta la realización de una audiencia de partes y/o lo que decida la asamblea.

“En la ciudad de Colón, Provincia de Bs. As., en el dia dela fecha, se presentan los Sres. AIRES WALTER Secretario General de ATE Seccional Regional (Pergamino -Rojas y Colón), acompañado del Sr. FARIAS HECTOR EDUARDO, en carácter de

miembro de comisión directiva de la mencionada seccional, y por el Trabajador Municipal Sr. IVANOSKY ADRIAN ALEJANDRO Leg.N° 1183 (Afiliado de ATE).

Quienes manifiestan que luego de realizada una asamblea en el sector del corralón Municipal, se resolvió por amplia mayoría declarar el estado de Asamblea permanente en el mencionado sector, planta depuradora; y convocar a demás sectores de las

dependencias Municipales (Hospital, Casa de la Niñez, etc). Dicha medida consiste en estar en debate y reunión desde la hora 05.00 hasta las 09.30 a partir del dia 14 de Diciembre de 2021 hasta la realización de una audiencia de partes y/o lo que decida la

asamblea.

Los reclamos efectuados son los siguientes:

a) La conformación de una mesa de negociación salarial en el marco de la ley 14.656.

b) La no información de la última pauta salarial hasta el momento.

c) La no provisión de ropa de trabajo.

d) La insuficiencia de los viáticos de los trabajadores.

e) La no resolución del tema aportes insalubres del personal de planta depuradora y otros.

f) Las malas condiciones de los vehículos municipales.

g) Las malas condiciones de seguridad e higiene en corralón municipaly planta depuradora.

h) La falta de resolución de una minuta de comunicación del año 2020 en donde en el HCD se sugería tratar el convenio colectivo de trabajo incluyendo el desgaste prematuro de los trabajadores de la salud, en dicha reunión se encontraba presente el Asesor Municipal.

Las diferencias salariales surgidas en cada trimestre, según las actas Suscriptas por el ejecutivo y que al día de la fecha no se lograron resolver.

Se deja constancia que en el presente acta los representantes gremiales solicitan audiencia de partes y evitar cualquier actitud que atente a la actividad laboral de los compañeros municipales “.